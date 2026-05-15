Trump: Çin, İran petrolünü almaya devam edecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin İran’dan petrol alımını sürdüreceğini kendisine açık şeki

Trump’ın açıklamasına göre Çin tarafı, İran’a askeri ekipman sağlamayacağını belirtirken, buna rağmen İran petrolü ithalatının devam edeceğini vurguladı. Bu açıklama, Washington’ın uzun süredir sürdürdüğü yaptırım ve ekonomik baskı politikalarına rağmen Çin’in Tahran ile enerji iş birliğini koruma kararlılığını sürdürdüğüne işaret etti

Uluslararası enerji uzmanları, Çin’in İran petrolüne olan bağımlılığının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir boyut taşıdığına dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük enerji tüketicilerinden biri olan Çin’in, enerji güvenliğini Batı merkezli siyasi baskılardan bağımsız şekilde şekillendirmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

Öte yandan Washington yönetimi, yıllardır İran’a yönelik yaptırımlar aracılığıyla Tahran’ın enerji gelirlerini sınırlamayı hedefliyor. Ancak Çin başta olmak üzere Asya’daki bazı büyük ekonomilerin İran petrolünü almaya devam etmesi, ABD’nin tek taraflı yaptırım politikalarının küresel ölçekte tam karşılık bulmadığını ortaya koyuyor.

Analistler, özellikle son dönemde ABD’nin İran’a yönelik askeri ve ekonomik baskılarının ardından Çin’in bu tutumunun, çok kutuplu uluslararası sistemde Washington’ın etkisinin sınırlanmaya başladığının yeni bir göstergesi olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre Çin’in İran ile enerji ilişkilerini sürdürmesi, yalnızca ekonomik çıkarlarla değil; Hürmüz Boğazı, Körfez enerji güvenliği ve Avrasya ticaret hatları gibi geniş jeopolitik hesaplarla da bağlantılı. Bu nedenle Pekin yönetiminin İran dosyasında Washington’ın baskılarına tamamen boyun eğmesi beklenmiyor.