Tahran’dan Washington’a Sert Hürmüz Tepkisi: “Sahte Meşruiyet Üretmeye Çalışıyorlar”

Tahran yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını meşrulaştırmak amacıyla siyasi baskı mekanizmalarını devreye soktuğu öne sürüldü. Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiği vurgulanırken, dış müdahalelerin gerilimi artırdığı ifade edildi.

İranlı yetkililer, Washington’un diplomatik girişimlerini “zorlayıcı ittifak siyaseti” olarak tanımlarken, bazı ülkelerin baskı altında hareket etmeye zorlandığını iddia etti. ABD’nin son dönemde özellikle deniz güvenliği ve enerji sevkiyatı başlıkları üzerinden yeni uluslararası destek arayışına girdiği belirtiliyor.

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, son yıllarda İran ile Batılı ülkeler arasındaki gerilimin merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Bölgede yaşanan tanker krizleri, askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar, küresel enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor.

Uzmanlara göre Tahran’ın sert çıkışı, yalnızca diplomatik bir tepki değil, aynı zamanda bölgedeki güç mücadelesine ilişkin stratejik bir mesaj niteliği taşıyor. İran’ın özellikle Körfez’de yabancı askeri varlığa karşı yürüttüğü söylemi önümüzdeki dönemde daha da güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

ABD cephesinden ise İran’ın açıklamalarına ilişkin henüz kapsamlı bir yanıt gelmedi. Ancak Washington yönetiminin, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güvenliği konusunda uluslararası iş birliği çağrılarını sürdürmesi bekleniyor.