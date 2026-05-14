Xi’den Trump’a Tayvan Uyarısı: “Barış ile Bağımsızlık Aynı Anda Yürüyemez”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington ile Pekin arasında uzun süredir devam eden stratejik rekabet, liderler düzeyindeki son zirvede bir kez daha gün yüzüne çıktı. Diplomatik kaynaklara göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Tayvan konusunu “kırmızı çizgi” olarak tanımlayarak oldukça net mesajlar verdi.

Görüşmeye ilişkin sızan bilgilere göre Şi, Tayvan’ın bağımsızlığı yönündeki girişimlerin Çin açısından kabul edilemez olduğunu vurgularken, bu sürecin kontrolsüz şekilde ilerlemesi halinde iki büyük güç arasında askeri gerilim riskinin ciddi biçimde artabileceğini ifade etti.

Çin liderinin, “Tayvan bağımsızlığı ile barış ateşle su kadar uzlaşmazdır” sözleri diplomatik çevrelerde zirvenin en dikkat çekici çıkışı olarak değerlendirildi. Pekin yönetimi uzun süredir Tayvan’ı kendi toprağının parçası olarak görüyor ve adanın bağımsızlığına yönelik her türlü uluslararası desteğe sert tepki gösteriyor.

Trump cephesinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamalarda ise ekonomik ilişkiler, ticaret dengesi ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtildi. Ancak Amerikan basınında yer alan analizlerde, zirvenin perde arkasında en sert tartışmanın Tayvan başlığı etrafında yaşandığı öne sürüldü.

Son dönemde ABD’nin Tayvan ile askeri ve siyasi temaslarını artırması, Pekin’in tepkisini daha da yükseltmiş durumda. Çin ordusunun Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını sıklaştırması da bölgede tansiyonun kalıcı şekilde yükseldiğine işaret ediyor.

Uluslararası ilişkiler uzmanları, Şi’nin doğrudan ve sert mesajlarının Çin’in Tayvan konusundaki tavizsiz tutumunu yeniden ortaya koyduğunu belirtiyor. Analistlere göre taraflar ekonomik iş birliğini sürdürmek istese de Tayvan meselesi, Washington-Pekin hattındaki en kırılgan başlık olmayı sürdürüyor.