Kennedy Ailesinden İsrail Silah Sevkiyatına Eleştiri

Münazara sırasında dış politika ve Orta Doğu’daki gelişmeler hakkında yöneltilen bir soruya yanıt veren Schlossberg, ABD’nin askeri yardımlarının bölgedeki çatışmalar üzerindeki etkisinin ciddi şekilde tartışılması gerektiğini söyledi. Schlossberg, özellikle silah sevkiyatlarının devam etmesinin gerilimi azaltmak yerine daha da artırabileceğini dile getirdi.

Konuşmasında ABD’nin müttefikleriyle ilişkilerinin önemini kabul ettiğini belirten Schlossberg, buna rağmen Washington’un dış politika kararlarının insan hakları ve diplomatik çözüm arayışlarıyla uyumlu olması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda askeri yardımların koşullara bağlanması veya yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinliğe katılan bazı izleyiciler Schlossberg’in açıklamalarını desteklerken, bazı katılımcılar ise ABD’nin İsrail’e verdiği güvenlik desteğinin bölgesel dengeler açısından kritik olduğunu savundu. Münazara sırasında bu konuda farklı görüşlerin dile getirildiği aktarıldı.

Analistler, Kennedy ailesinin genç temsilcilerinden gelen bu tür açıklamaların özellikle ABD’de dış politika ve İsrail’e verilen askeri destek konusundaki tartışmaların giderek daha geniş bir siyasi çevrede ele alındığını gösterdiğini belirtiyor. Bu tartışmaların önümüzdeki dönemde Amerikan siyasetinde daha görünür hale gelmesi bekleniyor.