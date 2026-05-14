Küba’dan Washington’a Sert Mesaj: “Askeri Müdahale Felaket Getirir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küba ile ABD arasında uzun yıllardır devam eden siyasi gerilim yeniden gündeme taşındı. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez yaptığı açıklamada, Washington’un adaya yönelik olası askeri bir seçeneği değerlendirmesinin “büyük bir yıkıma” neden olacağını söyledi.

Rodriguez, Havana’da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Küba’nın egemenliğine yönelik herhangi bir dış müdahalenin yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, Latin Amerika’daki siyasi ve güvenlik dengelerini de sarsacağını ifade etti. Kübalı Bakan, “Böylesi bir adımın sonuçları kontrol edilemez olur” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklama, son dönemde ABD-Küba hattında yeniden yükselen diplomatik tansiyonun ardından geldi. Washington yönetimi insan hakları, siyasi özgürlükler ve bölgesel güvenlik başlıklarında Havana’ya yönelik eleştirilerini artırırken, Küba tarafı ise ABD’yi ekonomik baskı ve istikrarsızlaştırma politikaları yürütmekle suçluyor.

Küba yönetimi özellikle yıllardır uygulanan Amerikan yaptırımlarının ülke ekonomisi üzerinde ağır etkiler bıraktığını savunuyor. Havana, enerji krizi, temel tüketim ürünlerindeki sıkıntılar ve ekonomik daralmanın önemli nedenlerinden birinin ABD ambargosu olduğunu dile getiriyor.

Bölgedeki siyasi gözlemciler, Rodriguez’in açıklamalarının doğrudan bir askeri hazırlık işaretinden çok, Washington’a yönelik caydırıcı bir siyasi mesaj niteliği taşıdığı görüşünde. Uzmanlara göre Küba yönetimi, özellikle Latin Amerika’daki müttefik ülkeler üzerinden diplomatik destek arayışını güçlendirmeye çalışıyor.

ABD cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Amerikan yönetiminin Küba politikasında ekonomik yaptırımlar ve diplomatik baskı araçlarını ön planda tutmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Analistler, iki ülke arasındaki gerilimin kısa vadede düşmesinin zor olduğunu, ancak tarafların doğrudan bir çatışmadan kaçınmaya özen gösterdiğini ifade ediyor. Buna rağmen karşılıklı sert açıklamaların, Karayipler’de yeni bir diplomatik gerilim döneminin habercisi olabileceği değerlendiriliyor.