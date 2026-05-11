Hürmüz’de kurallar değişiyor: Savaş öncesi son viraj

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: 18 Nisan 2026 sabahının erken saatleri, stratejik Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi sularında askeri ve güvenlik açısından en kritik anlardan birine sahne oldu. İran ordusunun resmi açıklamasına göre, Amerikan muhripleri ateşkesi ihlal ederek İran petrol tankerlerine saldırdı ve İran’ın karasuları sınırında yeni bir gerilim dalgası başlattı. Buna karşılık İran Deniz Kuvvetleri, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve roket sistemlerini kapsayan karma bir operasyonla saldırgan donanma grubunu hedef aldı. Yetkililere göre, bu kararlı yanıt Amerikan muhriplerinin rotasını değiştirmesine ve bölgeden çekilmesine neden oldu.

Operasyonun ayrıntıları, İran’ın silahlı kuvvetlerinin eş güdüm kapasitesini gözler önüne seriyor. Hatemü’l-Enbiya Operasyon Merkezi sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari’nin aktardığına göre, Amerikan kuvvetleri sadece Cask bölgesinden Hürmüz’e doğru ilerleyen bir İran tankerini ve boğazın girişinde başka bir deniz aracını vurmakla kalmamış, aynı zamanda Basra Körfezi’ndeki bazı ülkelerle işbirliği içinde Hemir, Sirik ve Keşm Adası kıyılarındaki sivil yerleşimleri de havadan hedef almıştır. İran, derhal misilleme yaparak Hürmüz’ün doğusunda ve Çabahar limanının güneyinde Amerikan savaş gemilerine “önemli hasar” verdi. Çatışmaların ardından boğaz görünürde sakinleşti, ancak bu olayın bölgesel denklemlerde yarattığı sarsıntı çok daha derin.

ABD Çelişkiler Labirentinde: Anlatı Krizi ve Karar Verme Bunalımı

Operasyonun üzerinden bir gün geçmesine rağmen Beyaz Saray halen bilgi ve anlatı çıkmazında boğuluyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) “önemli bir hasar olmadığını” iddia ederken, CBS News Amerikan savaş gemilerine yönelik “şiddetli, koordineli ve sürekli” bir saldırıdan bahsediyor. Donald Trump “ateşkes” ilan etti, oysa ilk eylem Amerikan tarafından İran tankerlerine yapılan saldırıyla başlamıştı. Bu çelişkiler Washington’da iç krize dönüştü: Kongre acil oturum talebinde bulundu, ana akım medya baskı yapıyor, Pentagon kamuoyunun merceği altında. Kaynaklar Beyaz Saray’ın önünde üç senaryo olduğunu belirtiyor: askeri tırmanış (geniş çaplı çatışma riski), zayıf pozisyondan müzakere (diplomasiye dönüş) veya stratejik sessizlik (gerçeği dolaylı kabul). Her seçeneğin bedeli ağır. İşte bu, İran’ın stratejik başarısı: düşmanı her tercihi kendisine zarar yazacak bir ikileme sokmak.

Küresel Piyasalar Kararını Verdi: Petrol Fiyatları ve Enerji Güvenliği Krizi

Operasyonun ertesi sabahı petrol fiyatları yeniden yükseldi. Piyasalar rakamların acımasız diliyle şunu ilan etti: Hürmüz Boğazı artık sıradan bir su yolu değil. Yaklaşık 21 milyon varil/gün (dünya deniz ticareti petrolünün üçte biri) bu boğazdan geçiyor. Bugünkü koşullar küresel enerji tedarik zincirini altüst etti. Avrupa, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Çin’deki endişeler somut bir şekilde hissediliyor. Bu ekonomik baskı, kısa sürede Washington üzerinde diplomatik baskıya dönüşecek ve ABD ile müttefikleri arasında derin çatlaklar oluşturabilir. Bilimsel veriler, boğazın kapanması durumunda petrol fiyatlarının varil başına 200 doları aşabileceğini ve küresel bir durgunluğu tetikleyebileceğini gösteriyor. Emperyalist güçlerin bu gerçeği görmezden gelerek bölgede sürdürdüğü maceracı politika, aslında kendi ayaklarına sıktıkları bir kurşundan ibarettir.

BM Güvenlik Konseyi’nde Diplomatik Savaş

Boğaz suları görece durulmuş olsa da mücadele New York’ta devam ediyor. ABD ve Bahreyn’in sunduğu tasarı henüz masada. İran bu tasarıyı “yasadışı ablukaya meşruiyet kazandırma ve seyrüsefer özgürlüğünü ihlal etme aracı” olarak nitelendiriyor. Rusya ise İran aleyhindeki kararı veto edeceğini açıkladı. Tarihsel olarak bakıldığında, emperyalist güçlerin BM’yi kendi tek taraflı eylemlerine meşruiyet sağlamak için kullanma girişimleri, Soğuk Savaş’tan bu yana süregelen bir yöntemdir. Ancak bugün dünya tek kutuplu değil; bu nedenle Washington’ın istediği kararı alması hiç de kolay görünmüyor.

Körfez Ülkeleri Sert İkilemde: İki Kutuplu Dünyada Yön Arayışı

Operasyonun ardından Basra Körfezi ülkeleri zor bir sınavla karşı karşıya. İlk raporlar, BAE’nin Keşm Adası’ndaki Behman iskelesinin vurulmasında olası bir rolü olduğuna işaret ediyor. Doğrulanması halinde bu, bölgesel denklemlerde bir dönüm noktası olabilir. Tahran bu konuyu dikkatle izliyor ve yanıtsız bırakmayacak. Operasyonun komşulara verdiği mesaj açık: İran’la komşuluk ile ABD’ye İran’a karşı aktif askeri ortaklık yapmanın ikili oyunu sona ermiştir; bu politikanın bedeli giderek ağırlaşmaktadır. Tarihsel olarak 1953’teki Musaddık darbesinden 1980’lerdeki tanker savaşına kadar, emperyalist güçlerin bölge ülkelerini kendi çatışmalarında piyon olarak kullanma geleneği, bu ülkeler için hiçbir zaman hayır getirmemiştir. Şimdi de aynı senaryo tekrarlanmak isteniyor.

Yanıtlanması Gereken Kritik Sorular

Operasyon sonrası dünya liderlerinin yanıtlaması gereken üç temel soru var:

Pentagon dersini aldı mı? ABD, Hürmüz’e daha fazla savaş gemisi gönderme cüretini gösterecek mi? Bu sorunun yanıtı, Pentagon’un dünkü sahadaki dersi alıp almadığını gösterecek. Diplomasi yeniden doğabilir mi? Abbas Irakçi’nin vurguladığı gibi, “diplomasi ABD’nin askeri maceracılığının kurbanı oldu.” Washington gerçekçi bir pozisyonla müzakere masasına dönmeye hazır mı? Küresel enerji güvenliğinin geleceği nasıl şekillenecek? Bu sorunun yanıtı, sadece piyasaları değil, dünya ekonomisinin kaderini de belirleyecek.

Sonuç: İnisiyatif Artık İran’ın Elinde

18 Nisan sabahındaki operasyon, savunmacı bir eylemin çok ötesinde, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol etme ve oyunun kurallarını değiştirme konusundaki güçlü iradesinin ve kapasitesinin bir tezahürü oldu. Düşman geri çekildi, küresel piyasalar teyit etti ve dünya İran’ın sadece savunma yeteneğine değil, aynı zamanda aktif caydırıcılığa ve inisiyatif alma gücüne sahip olduğuna tanıklık etti. Artık savaş başka alanlara taşınmış durumda: petrol piyasaları, BM Güvenlik Konseyi, uluslararası medya ve Beyaz Saray’ın karar odaları. İran bu çok cepheli mücadeleye dünden daha güçlü bir elle giriyor. Şimdi sıra ABD’nin Hürmüz’deki yeni gerçekliği kabullenmesine geldi. Emperyalist güçlerin tarih boyunca baskı, abluka ve askeri tehdit dışında bir dil geliştirememiş olması, onları bu yeni gerçeklik karşısında çaresiz bırakıyor. Oysa bilimsel ve diplomatik çözümler her zaman mevcuttur; yeter ki tahakküm değil, eşitlik esas alınsın.