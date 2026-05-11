WSJ İddiası Bağdat’ı Harekete Geçirdi: “Irak Çölünde İsrail Üssü” Tartışması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan ve İsrail’in Irak’ın batısındaki çöl bölgelerinde gizli bir askeri tesis kurduğu iddiasını içeren haber, Bağdat’ta geniş yankı uyandırdı. Haberin ardından Irak’ta hem güvenlik bürokrasisi hem de parlamentoda konunun araştırılması için girişimler başlatıldığı bildirildi.

Iraklı yetkililer, söz konusu iddiaların ülkenin egemenliği ve ulusal güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek ilgili kurumların konuyu incelemeye başladığını açıkladı. Parlamento içindeki bazı siyasi gruplar ise hükümetten resmi açıklama talep etti ve iddiaların doğruluğunun netleştirilmesi gerektiğini savundu.

Wall Street Journal’daki haberde, İsrail’in bölgede istihbarat ve gözetleme faaliyetleri yürütmek amacıyla Irak çölünde gizli bir tesis kurduğu öne sürülmüştü. Haberde söz konusu tesisin özellikle bölgedeki askeri hareketliliği izlemek ve bazı operasyonel faaliyetleri desteklemek için kullanılabileceği iddia edildi.

Irak güvenlik çevreleri ise ülke topraklarında yabancı bir askeri varlığın bulunmasının son derece hassas bir mesele olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, Irak’ın farklı bölgesel güçlerin rekabet alanına dönüşmesinin Bağdat yönetimi için ciddi bir güvenlik ve egemenlik sorunu oluşturabileceğini belirtiyor.

Analistler, bu tür iddiaların Irak’ın hem iç politikasında hem de bölgesel ilişkilerinde yeni tartışmalar yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bağdat yönetiminin konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı ve İsrail’e yönelik diplomatik bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanabilir.