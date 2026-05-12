Siyonist İsrail'den itiraf: Ben Gurion Havalimanı bir Amerikan askeri üssüne dönüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Sivil Havacılık Otoritesi Direktörü Shmuel Zakai, ülkenin tek uluslararası havalimanı Ben Gurion'un fiilen Amerikan askeri bir üssü haline geldiğini itiraf etti. Zakai, İran'a yönelik saldırılar öncesinde başlayan ve ateşkesten sonra da yoğunlaşarak devam eden ABD askeri yığınağına ilişkin olarak "Ben Gurion Havalimanı bir Amerikan askeri üssüne dönüştü" açıklamasında bulundu. Bu durum, ABD'nin bölgedeki kırılgan ateşkes ve diplomasi sürecine rağmen, askeri varlığını fiilen sürdürdüğünü ve hatta artırdığını, barış söylemleri ile savaş hazırlıklarını aynı anda yürüttüğünü gösteriyor.

"Sivil Havacılık Çöküyor, Bilet Fiyatları Patlıyor"

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve bakanlık yetkilileriyle temasa geçen Zakai, Amerikan askeri uçaklarının yoğun varlığının İsrailli havayollarının faaliyetlerine ve yerel havacılık sektörüne ciddi zarar verdiğini belirtti. Zakai bu durumu "Ben Gurion Havalimanı bir Amerikan askeri üssüne dönüştü. Bu, yerel havayolu şirketlerini çökertip yabancı havayolu şirketlerini ise kaçırıyor" sözleriyle özetledi. Yetkili, uçakların askeri üslere tahliye edilmemesi durumunda büyük zararlar oluşacağı uyarısında bulunarak, bu tablonun uçak bilet fiyatlarında büyük artışa yol açacağını da ekledi.

Bu iç buruk itiraf, ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri desteğin boyutlarını gözler önüne seriyor. Washington, İran ile yürütülen dolaylı müzakerelerde "ateşkes" ve "diplomasi" dilini kullanırken, sahada müttefikinin sivil altyapısını işgal edecek kadar ileri giden bir askerî yığınağa imza atıyor. Bu ikili tutum, emperyalist güçlerin söylemleriyle eylemleri arasındaki uçurumu yansıtan bilimsel bir veri olarak karşımızda duruyor. Tarihsel olarak bakıldığında, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana müttefiklerinin sivil tesislerini askeri amaçlarla kullanması yeni değil. Ancak bir ülkenin tek uluslararası havalimanının neredeyse tamamen yabancı bir gücün askeri operasyonlarına tahsis edilmesi, egemenlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Ateşkesin Gölgesinde Askeri Yığınak

Haberde ayrıca, ABD'nin bir yandan İran ile kırılgan ateşkes sürecini ve müzakereleri sürdürürken diğer yandan bölgeye askeri yığınak yapmaya devam ettiği vurgulanıyor. Bu çelişkili tablo, Tahran yönetiminin 10 Mayıs'ta arabuluculara ilettiği yanıtın ardından daha da belirginleşti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın taslağa verdiği yanıtı "kabul edilemez" olarak nitelerken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi "ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor" karşılığını vermişti.

Bu gelişmeler, ABD'nin bölgede "istikrar" ve "barış" adı altında yürüttüğü politikaların, aslında bölge ülkelerini kendi askeri üsleri haline getirme stratejisinin bir parçası olduğunu gösteriyor. Ne Ben Gurion Havalimanı'nın askerileştirilmesi ne de ateşkes sürecine rağmen yığınağın sürmesi, ABD'nin Ortadoğu'daki gerçek niyetini ortaya koyuyor: Bölgedeki tüm ülkeleri, kendi emperyalist hedefleri doğrultusunda araçsallaştırmak. Zira bu manzara, tıpkı geçmişte ABD'nin bazı Avrupa ülkelerinin sivil altyapısını kendi operasyonları için kullanması gibi, bölge ülkelerinin egemenliğinin hiçe sayıldığının bir başka örneğidir.