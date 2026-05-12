Morgan Stanley'den 'zamanla yarış' uyarısı: Hürmüz kapalı kalırsa petrol 150 doları aşar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın sürmesi durumunda küresel petrol piyasalarında ciddi bir fiyat şoku yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bankanın Bloomberg tarafından yayınlanan raporuna göre, eğer boğaz Haziran ayına kadar kapalı kalırsa, Brent petrolün varil fiyatı 130 ila 150 dolar aralığına yükselebilir. Morgan Stanley'in baz senaryosu ise boğazın ABD'nin ihracatını kısmak zorunda kalmadan ve Çin'in ithalat azaltışını durdurmadan önce açılmasını öngörüyor.

Analistler, şu ana kadar ABD'nin artan ham petrol ihracatı ve Çin'in ithalatını azaltmasının piyasayı şoktan koruduğunu ancak bu durumun uzun vadede sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Özellikle ABD'nin bu yüksek ihracat seviyesini devam ettirme kabiliyetinin sorgulanabilir olduğu belirtiliyor. Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, zamanla yarışıldığı ve piyasaları dengeleyen faktörlerin tükenmeye başladığı ifade ediliyor.

Bu tablo, ABD öncülüğündeki emperyalist politikaların somut bir geri tepmesi olarak okunabilir. Washington'ın İran'a yönelik maksimum baskı stratejisi, Tahran'ı köşeye sıkıştırmak bir yana, dünya enerji arzının yaklaşık %15-30'unun geçtiği bu stratejik su yolunda bir kilit noktası yaratılmasına yol açtı. Tarih tekerrür etmektedir: Tıpkı 1973 petrol krizinde Arap ülkelerinin Batı'yı destekleyen ülkelere uyguladığı ambargonun küresel ekonomileri sarstığı gibi, bugün de ABD'nin Ortadoğu'da dayattığı gerilim bumerang gibi dönüp kendi çıkarlarını vurmaktadır.

Raporda iki ana senaryo üzerinden projeksiyonlar paylaşılıyor. İyimser senaryoda, Hürmüz'ün yeniden açılması durumunda bile petrol fiyatlarının önümüzdeki üç ayda 110 dolar, üçüncü çeyrekte 100 dolar ve yıl sonunda 90 dolar seviyesinde kalması bekleniyor. Ancak kötümser senaryoda, ablukanın uzaması halinde fiyatların 130-150 dolar bandına fırlayacağı öngörülüyor.

Daha da çarpıcı olan, Morgan Stanley analistlerinin savaşın yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin değerlendirmesidir. Rapora göre, boğaz yarın açılsa bile, sahaların yeniden devreye alınması, rafinerilerin onarılması ve tanker sevkiyatlarının yeniden organize edilmesi zaman alacağından, piyasa 2026'nın geri kalanında yaklaşık 1 milyar varillik ek bir arz kaybıyla karşı karşıya kalacak. Bu rakam, günlük ortalama küresel petrol tüketiminin neredeyse 10 günlük miktarına eşdeğerdir.

Analizler, küresel petrol piyasasının şu anda çok ince bir buz üzerinde yürüdüğünü gösteriyor. ABD ve İsrail'in savaşı kazanma hayalleri, bir yandan kendi ekonomilerini resesyona sürüklerken diğer yandan tüm dünyayı enerji fiyat şokuyla karşı karşıya bırakmıştır.