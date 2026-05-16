Kassam Komutanından 7 Ekim Açıklaması: Operasyonun Hazırlık Sürecini Anlattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İzzeddin el‑Kassam Tugayları komutanlarından İzzeddin el‑Haddad, yaptığı değerlendirmede 7 Ekim 2023’te gerçekleştirilen ve bölgede geniş çaplı çatışmaları tetikleyen saldırının hazırlık sürecine ilişkin ayrıntılar paylaştı. Haddad, operasyonun uzun süren bir planlama döneminin ardından yürürlüğe konulduğunu belirtti.

Komutana göre hazırlık aşamasında farklı birlikler arasında görev paylaşımı yapıldı ve belirli hedefler doğrultusunda saha planları oluşturuldu. Operasyonun uygulanabilmesi için istihbarat toplama, eğitim ve koordinasyon çalışmalarının aylar boyunca sürdüğü ifade edildi.

Haddad ayrıca saldırı öncesinde çeşitli taktik senaryoların değerlendirildiğini ve farklı ekiplerin belirlenen noktalara yönelik görevler için hazırlandığını söyledi. Açıklamada, operasyonun uygulanma biçimi ve kullanılan yöntemlerin sahadaki gelişmelere göre şekillendiği vurgulandı.

7 Ekim’de gerçekleşen saldırılar ve sonrasında başlayan çatışmalar, bölgede güvenlik ve insani durum üzerinde geniş etkiler yaratmıştı. Haddad’ın açıklamaları ise söz konusu saldırının arka planına ilişkin yeni ayrıntıların kamuoyuna yansımasına neden oldu.