İngiltere'de kriz: Starmer başbakanlıkta yalnızca ‘bir-iki ay’ kalabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Politico’da yer alan habere göre, İşçi Partisi içindeki derin kriz nedeniyle İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevde sadece bir-iki ay daha kalabilir.

Haberde, İşçi Partisi milletvekillerinin neredeyse dörtte birinin, Starmer’dan ne zaman görevden ayrılacağına dair açık ve net bir tarih açıklamasını talep ettiği belirtildi.

Starmer’a yönelik parti içi tepkilerin, yerel seçimlerde alınan yenilgi ve başbakanın Birleşik Krallık’ın geleceğine dair “başarısız” olarak nitelenen konuşmasının ardından hızla arttığı aktarıldı.