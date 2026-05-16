Siyonist İsrail-Lübnan ateşkesi uzatıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Thomas Pigott yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin, müzakerelerde daha fazla ilerleme kaydedilmesini sağlamak amacıyla 45 gün daha uzatılacağını söyledi.

Pigott, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "14 ve 15 Mayıs tarihlerinde ABD, İsrail ve Lübnan arasında son derece verimli geçen iki günlük görüşmelere ev sahipliği yaptı. 16 Nisan'da varılan ateşkes, daha fazla ilerleme kaydedilmesini sağlamak için 45 gün daha uzatılacak"

Pigott, "Ayrıca, 29 Mayıs'ta Pentagon'da her iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla bir güvenlik görüşmesi başlatılacak" diyerek, görüşmelerin "iki ülke arasında kalıcı barışı, birbirlerinin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün tam olarak tanınmasını ve ortak sınır boyunca gerçek güvenliğin sağlanmasını ilerleteceğini" umduğunu dile getirdi.