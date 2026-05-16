Batı Şeria’da Diken Üstünde Bölge: Smotrich’in 15 Bin Konut Planına Hamas’tan ‘Ateş Hattı’ Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in dün gece yarısı imzaladığı “Yerleşim İmarı Hızlandırma Kararnamesi”, Filistin topraklarında yeni bir güvenlik krizinin fitilini ateşledi. Kararnamayla birlikte Batı Şeria’nın kontrolü İsrail’de olan C bölgesinde 12 bin, D bölgesinde ise 3 bin olmak üzere toplam 15 bin yeni konutun yapım süreci resmen başlatıldı.

Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih El-Aruri, yaptığı acil basın toplantısında kararı “savaş ilanına eşdeğer” bir adım olarak nitelendirdi. El-Aruri, “Smotrich ve ekibi, Batı Şeria’yı fiilen ilhak politikalarıyla Gazze’nin kuzeyine çevirmeye çalışıyor. Artık sessiz kalma lüksümüz kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

“HER İNŞAAT SAHASI HEDEF”

Örgütün askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları ise daha sert bir dil tercih etti. Tugaylar’dan yapılan yazılı açıklamada, “Siyonist yerleşimlerin her yeni yapı taşı, direniş füzelerinin menzilindeki meşru hedefler listesine eklenmektedir” denildi. Açıklamada, özellikle Eriha yakınlarındaki ve Güney Hebron’daki planlanan projelere yönelik “aktif önleme operasyonları” başlatılacağı ima edildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İsrail ordusu (IDF), Hamas’ın açıklamasının ardından Batı Şeria’daki tüm yerleşim birimlerinde “en yüksek teyakkuz seviyesine” geçti. Özellikle Ariel ve Ma’ale Adumim yakınlarında çatışma bekleyen birliklere ek takviye gönderildiği belirtiliyor.

ULUSLARARASI TOPLUM TEDİRGİN

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelişmeler üzerine “tek taraflı adımlardan kaçınılması” çağrısında bulundu. Bakanlık sözcüsü, “Yeni yerleşim faaliyetleri, iki devletli çözümü zayıflatmakta ve bölgesel istikrarı tehlikeye atmaktadır” açıklaması yaptı. Avrupa Birliği ise kararı “uluslararası hukukun ihlali” olarak kınadı.

ANALİZ: ÇATIŞMA RİSKİ HESAPLAMALARI DEĞİŞİYOR

Güvenlik uzmanları, Hamas’ın son dönemde Gazze’deki operasyonel kapasitesini kaybetmesine rağmen, Batı Şeria’daki hücre yapılanmasının aktif olduğunu ve bu tür büyük çaplı yerleşim projelerinin “yeni bir İntifada” dalgasının fitilini ateşleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Smotrich’in ofisinden yapılan açıklamada ise “Yahudi halkının tarihi topraklarındaki doğal büyüme hakkı” savunularak, uluslararası baskılara boyun eğilmeyeceği vurgulandı.