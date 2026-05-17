Mizrahi: İsrail’in En Hassas Güvenlik Katmanları İranlı Hackerlar Tarafından İhlal Edildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mizrahi, X platformundaki paylaşımında, İran için casusluk yaptığı gerekçesiyle kişilerin tutuklanmasına ve güvenlik ihlallerine ilişkin raporların arttığına dikkat çekti. Analiste göre, İsrail’in güvenlik yapısının en hassas katmanlarının bir kısmı İranlı hackerların hedefi haline gelmiş ve bu durum Tel Aviv’i daha önce benzerini yaşamadığı bir krizle karşı karşıya bırakmış durumda.

Mizrahi, geçmiş yıllarda İsrail’in İran’a karşı defalarca sabotaj ve güvenlik operasyonları düzenlediğini, ancak şimdi “aynı senaryoların bir kısmının” İsrail aleyhine tekrarlandığını yazdı. “Bu boyuttaki olayları” hatırlamadığını belirten aktivist, mevcut durumun İsrail’in güvenlik çevrelerinde geniş çaplı bir endişe ve kaygı yarattığını aktardı.

Analist ayrıca, İran için casuslukla ilgili davaların arttığına işaret ederek, neredeyse her hafta İsrail ordusu ve hava kuvvetlerinde bile İran bağlantılı unsurların keşfedildiğine dair haberlerin yayınlandığını kaydetti. Ona göre bu durum, İsrail’in iç güvenlik yapısındaki aşınmanın bir göstergesi.

Mizrahi, uyarısında İsrail’in “istikrar ve durum kontrolü” görüntüsü vermek amacıyla saldırgan veya şiddet içeren eylemlere başvurabileceğini belirtti. Bu tür tepkilerin genellikle her şeyin kontrol altında olduğu mesajını vermek için yapıldığını ifade eden Mizrahi, oysa kriz ve karışıklığın açık işaretlerinin belirginleşmekte olduğunu sözlerine ekledi.