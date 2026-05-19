Washington Post’tan Çarpıcı Analiz: Trump’ın İran’da “İşi Bitirecek” Askerî Seçeneği Yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli Washington Post gazetesi, Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik olası askerî senaryolarını değerlendiren dikkat çekici bir analiz yayımladı. Gazeteye göre Washington’daki genel kanaat, mevcut askerî seçeneklerin hiçbirinin İran meselesini hızlı ve düşük maliyetle çözebilecek güvenilir bir yol sunmadığı yönünde.

Analizde; geniş çaplı hava saldırıları, İranlı liderlerin hedef alınması, kara operasyonları ya da deniz gücüne dayalı müdahalelerin tamamının son derece riskli olduğu ifade edildi. Bu tür adımların kontrol edilemeyen bölgesel bir savaşa dönüşebileceği ve tüm taraflar için ağır maliyetler doğurabileceği belirtildi.

Washington Post’a göre en mantıklı seçeneğin, İran ile anlaşma zemini oluşturmak ve bölgedeki gerilimi azaltmaya çalışmak olduğu vurgulandı. Aksi durumda ABD’nin, ekonomik ve askerî açıdan son derece pahalı, uzun süreli ve kontrol dışına çıkabilecek bir senaryonun içine sürüklenebileceği kaydedildi.

Analistler, İran’ın bölgedeki caydırıcı kapasitesi ve enerji yolları üzerindeki etkisinin Washington’un askerî hesaplarını zorlaştırdığını belirtirken, ABD medyasında dahi artık “askerî çözümün çıkmaz olduğu” yönündeki görüşlerin daha açık şekilde dile getirildiğine dikkat çekiyor.