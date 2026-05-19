Türkiye’den Tarihi Adım: Ders Kitaplarında “Orta Asya” Yerine “Türkistan” Dönemi Başlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Türkiye’de eğitim müfredatında dikkat çekici bir değişiklik süreci başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ders kitaplarında yer alan “Orta Asya” ifadesinin aşamalı olarak “Türkistan” şeklinde değiştirileceğini duyurdu.

Bakan Tekin, “Türkistan” adının bölgenin tarihî, kültürel ve medeniyet mirasını daha doğru biçimde yansıttığını belirterek, bu adımın yeni eğitim reformlarının önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti.

Reform kapsamında yalnızca coğrafi terimler değil, tarihsel kavramlar da yeniden düzenleniyor. Buna göre “Haçlı Seferleri” ifadesi yerine “Haçlı İşgalleri”, “Büyük Coğrafi Keşifler” yerine ise “Sömürgeciliğin Başlangıcı” ifadeleri kullanılmaya başlandı.

Ankara’nın attığı bu adım, Türk dünyasında ve özellikle Orta Asya cumhuriyetlerinde geniş yankı uyandırdı. Başta Kazakistan olmak üzere bölge ülkelerinde konu üzerine yoğun tartışmalar başladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin bu terminoloji değişikliğiyle yalnızca eğitim dilini değil, aynı zamanda tarih anlatısını ve jeopolitik hafızayı yeniden şekillendirmeyi hedeflediğini değerlendiriyor. Özellikle “Türkistan” vurgusunun, ortak Türk kimliği ve bölgesel tarih bilinci açısından sembolik önem taşıdığı ifade ediliyor.