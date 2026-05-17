New York Times: İsrail’in Irak Çölündeki İkinci Gizli Askeri Üssü Deşifre Oldu +Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazetenin ayrıntılarına göre, İsrail “Ramazan Savaşı” olarak adlandırılan dönemde, İran’a yönelik askeri operasyonlarda (terörist askeri saldırılarda) kullanılmak üzere, Irak’ın batısındaki ıssız “Vadi Hamir” bölgesinde, Suudi Arabistan sınırına yakın bir konumda gizli bir lojistik üs inşa etti. Bu üssün asıl amacı, savaş uçaklarına destek sağlamanın yanı sıra, İran topraklarının derinliklerinde düşürülebilecek uçaklar veya esir düşebilecek İsrailli pilotlar için özel arama kurtarma timlerini hazır bulundurmaktı.

Söz konusu askeri karargâh, Necef kentinin 180 kilometre güneybatısında, kurumuş bir göl yatağının üzerine kurulmuştu. Üste 1,6 kilometre uzunluğunda geçici bir iniş pisti ve coğrafi yapısı nedeniyle tespit edilmesini güçleştiren toprak istihkamlar yer alıyordu. Ancak bu stratejik noktanın operasyonel ömrü oldukça kısa sürdü. Savaşın başlamasından sadece 20 gün sonra bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar, göl yatağını çamurla doldurarak pisti kullanılamaz hale getirdi ve bu askeri planı fiilen başarısızlığa uğrattı.