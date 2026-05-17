New York Times: İsrail’in Irak Çölündeki İkinci Gizli Askeri Üssü Deşifre Oldu +Foto

17 Mayıs 2026 - 16:48
News ID: 1815455
Amerikan New York Times gazetesi, İsrail ordusunun Irak’ın batı çölünde, Suriye sınırına yakın iki ayrı gizli askeri mevzi kurduğunu bildirdi. Gazetenin haberine göre, bu üslerden biri olan ve Necef’in güneybatısındaki Vadi Hamir’de inşa edilen gizli üs, 2025 yılında İran’a yönelik askeri operasyonlara destek vermek için kullanıldı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazetenin ayrıntılarına göre, İsrail “Ramazan Savaşı” olarak adlandırılan dönemde, İran’a yönelik askeri operasyonlarda (terörist askeri saldırılarda) kullanılmak üzere, Irak’ın batısındaki ıssız “Vadi Hamir” bölgesinde, Suudi Arabistan sınırına yakın bir konumda gizli bir lojistik üs inşa etti. Bu üssün asıl amacı, savaş uçaklarına destek sağlamanın yanı sıra, İran topraklarının derinliklerinde düşürülebilecek uçaklar veya esir düşebilecek İsrailli pilotlar için özel arama kurtarma timlerini hazır bulundurmaktı.

Söz konusu askeri karargâh, Necef kentinin 180 kilometre güneybatısında, kurumuş bir göl yatağının üzerine kurulmuştu. Üste 1,6 kilometre uzunluğunda geçici bir iniş pisti ve coğrafi yapısı nedeniyle tespit edilmesini güçleştiren toprak istihkamlar yer alıyordu. Ancak bu stratejik noktanın operasyonel ömrü oldukça kısa sürdü. Savaşın başlamasından sadece 20 gün sonra bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar, göl yatağını çamurla doldurarak pisti kullanılamaz hale getirdi ve bu askeri planı fiilen başarısızlığa uğrattı.

