Sanchez: Tarihin doğru tarafında olma inancıyla Eurovision’u boykot ediyoruz

16 Mayıs 2026 - 08:33
News ID: 1814720
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "tarihin doğru tarafında yer almak" için Gazze'deki soykırımını sürdüren İsrail'in katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etme kararı aldıklarını bildirdi ve "Sessizlik bir seçenek değildir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sanchez, X platformundan yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada, İspanya’nın bu yıl Avusturya’nın Viyana şehrinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almayacağını hatırlatarak, "tarihin doğru tarafında olma inancıyla" yarışmayı boykot etme kararı aldıklarını ifade etti.

"İsrail’in soykırımı ve yasa dışı savaşı karşısında sessizlik bir seçenek değildir” değerlendirmesinde bulunan Sanchez, bu nedenle Gazze’de ve Lübnan’da olanlara kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

