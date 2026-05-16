Sanchez: Tarihin doğru tarafında olma inancıyla Eurovision’u boykot ediyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Sanchez, X platformundan yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada, İspanya’nın bu yıl Avusturya’nın Viyana şehrinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almayacağını hatırlatarak, "tarihin doğru tarafında olma inancıyla" yarışmayı boykot etme kararı aldıklarını ifade etti.

"İsrail’in soykırımı ve yasa dışı savaşı karşısında sessizlik bir seçenek değildir” değerlendirmesinde bulunan Sanchez, bu nedenle Gazze’de ve Lübnan’da olanlara kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.