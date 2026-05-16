İran İslam Devrimi Lideri Mucteba Hamanei'den direniş mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Lideri Mucteba Hamanei, Firdevsi’yi anma ve Fars dilini koruma günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İran halkının “Üçüncü Kutsal Savunma” sürecinde de önceki savaşlarda olduğu gibi direniş ve fedakârlık ruhunu ortaya koyduğunu belirtti.

İran İslam Devrimi Lideri mesajında, İran halkının savaş ve baskılar karşısında sergilediği dayanışmanın, Ferdowsi’nin Şehname eserinde anlatılan kahramanlık destanlarının günümüzdeki yansıması olduğunu ifade etti. Mesajda, İran toplumunun bağımsızlık ve kimlik mücadelesinde ortak bir bilinç etrafında birleştiği vurgulandı.

Rehber Mucteba Hamanei, kültür, sanat ve edebiyat çevrelerine de çağrıda bulunarak, savaş ve direniş sürecinde yaşananların kalıcı eserlerle gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. İran lideri, sanatçıların ve yazarların toplumsal direnişi tarihsel hafızaya dönüştürme sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Mesajda ayrıca Batı merkezli kültürel ve ideolojik etkilerin hedef alındığı dikkat çekti. İran İslam Devrimi Lideri, özellikle Amerikan yaşam tarzı ve kültürel etkilerine karşı “dilsel ve kültürel savunma” çağrısı yaparak genç nesillerin İran-İslam medeniyeti ekseninde yetiştirilmesi gerektiğini savundu.

İran yönetimi son dönemde, askeri ve siyasi direniş söylemini kültürel bağımsızlık ve medeniyet vurgusuyla birleştirerek toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye çalışıyor. Uzmanlara göre bu yaklaşım, yalnızca güvenlik alanında değil, kültürel alanda da Batı etkisine karşı uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak görülüyor.