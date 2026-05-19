Yemen Devrim Lideri: Filistin, ümmetimizin ilk savunma hattıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdulmelik Bedreddin el-Husi, ABD'nin İran'ın limanlarını abluka altına alarak küresel ekonomiyi riske attığını, ancak Washington yönetiminin bununla ilgilenmediğini çünkü asıl önceliğinin İsrail'e hizmet etmek olduğunu söyledi. El-Husi ayrıca Batı'nın 'ifade özgürlüğü' adı altında Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretleri koruduğunu, ancak Filistin'e destek açıklandığında bu özgürlüğün anında yok edildiğini vurguladı.

El-Husi, Zilhicce ayının girişi dolayısıyla yaptığı konuşmada, hac ibadetinin büyük ölçüde asli anlamından boşaltıldığını, ancak ümmetin bu önemli dini fırsatı bilinçli bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Konuşmasında ABD ve bazı Batılı ülkelerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretlerini 'ifade özgürlüğü' kisvesi altında koruduğunu, ancak Filistin halkıyla dayanışma ifade edildiğinde aynı özgürlüğün tamamen yok edildiğini söyleyen El-Husi, “Polis koruması altında yapılan bu hakaretler özgürlük değil, aptalca bahanelerdir” dedi.

'ABD'nin İran ablukası küresel ekonomiyi vuruyor'

El-Husi, ABD'nin İran'ın limanlarını kuşatma altına alma girişimine dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Amerika, taahhütlerine bağlı kalmadığı için İran'ın limanlarını ablukaya gitmiştir. Bu eylem, dünyanın ekonomik durumunu bile etkilemektedir, ancak ABD için hiçbir önemi yoktur. Trump için en önemli şey, öncelikle İsrail'e hizmet etmektir; bu, Amerika'nın kendisinden bile önce gelir.” El-Husi, dünyanın ABD'nin İran'a saldırısındaki başarısızlığının sonuçlarını petrol piyasalarında hissettiğini belirterek, “Eğer ümmet boykot yolunda adım atarsa, düşmanlara çok daha büyük bir baskı uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

Gazze'de soykırım ve Filistin Yönetimi'ne eleştiri

Ensarullah lideri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik işkence ve ablukayı sürdürdüğünü vurguladı. El-Husi'ye göre İsrail, anlaşmalara göre yeniden inşa edilmesi gereken evleri ve binaları havaya uçurarak yıkmaya devam ediyor. Gazze'ye giren gıda, ilaç ve insani yardım malzemelerinin yüzdesinin çok düşük olduğunu ve acil ihtiyaçları karşılamadığını belirten El-Husi, “Filistin Yönetimi'nin İsrail ile yaptığı tüm anlaşmaların hiçbir geçerliliği yoktur. Filistin Yönetimi, İsrail ile güvenlik koordinasyonu ve işbirliği yapmakla meşguldür” dedi. Gazze'de ölümlerin günlük ve artan bir hızla devam ettiğini, yüzlerce şehit olduğunu belirten El-Husi, “Filistin halkının yüzlerce evladının öldürülmesi İslam ümmeti arasında sıradan bir haber olmamalı” uyarısında bulundu.

'Büyük İsrail' projesi ve emperyalist işbirlikçiler

El-Husi konuşmasının en çarpıcı bölümlerinden birinde, ABD ve İsrail'in ortak hedefinin 'Büyük İsrail' olduğunu söyledi. Bu hedef doğrultusunda bazı Arap rejimlerinin, ABD'nin çıkarlarına hizmet ederek İsrail'in bölgedeki egemenliğini pekiştirdiğini ifade etti: “Filistin, ümmetimizin ilk savunma hattıdır. Eğer Siyonist düşman bunu aşabilirse, Mısır, Ürdün ve Suriye'de de kesin başarılar elde edecektir.” El-Husi, İsrail ordusunun bu hafta Mısır ve Ürdün'e sürpriz bir saldırı senaryosu üzerine tatbikatlar düzenlediğini hatırlatarak, bazı Arap rejimlerinin doğrudan kendilerini hedef alan bu planlara rağmen ABD ve İsrail ile işbirliğini sürdürmesini 'af edilemez' olarak nitelendirdi.

İran'ın nükleer silahı yok, asıl tehdit ABD-İsrail'de

El-Husi, İran'ın nükleer silah sahibi olmadığını açıkça ilan ettiğini belirterek, ABD ve İsrail'in 'nükleer silah' sloganının tamamen aldatıcı olduğunu söyledi: “Onların kendisi bu silahlara sahip ve Amerika bunu soykırım için kullanan ilk ülkedir. Asıl tehlikeli olan, Amerika ve İsrail'in elindeki silahlardır. Onlar, 'Ortadoğu'nun değişimi' ve 'Büyük İsrail'in yaratılması' dedikleri gerçek hedeflerinin yanında, her türlü aldatıcı sloganı ortaya atabilirler.”

Suriye ve Lübnan'daki durum

El-Husi, Suriye'de İsrail'in işgal ettiği bölgelerden geri çekilmediğini ve günlük ihlallerine devam ettiğini, Suriye'deki yeni yönetimin ise fiilen İsrail ile uzlaşma peşinde olduğunu ancak bunun bir sonuç vermediğini söyledi. Lübnan'da ise Hizbullah'ın İsrail saldırganlığına karşı meşru görevini yerine getirdiğini vurgulayan El-Husi, Lübnan hükümetindeki bazı kesimlerin 'akılsızca siyasi tutumlarla' Hizbullah'ı hedef alarak arkadan bıçakladığını ve bu tutumların doğrudan düşmana hizmet ettiğini ifade etti.

Tarihsel bağlam: Sömürgecin böl-yönet stratejisi

Siyasi tarih uzmanları, El-Husi'nin 'Büyük İsrail' vurgusunu, Siyonist hareketin kuruluşundan bu yana izlediği toprak genişleme stratejisinin güncel bir ifadesi olarak yorumluyor. 1917 Balfour Deklarasyonu'ndan 1967 Altı Gün Savaşı'na kadar uzanan süreçte İsrail'in sınırları sürekli genişlemiş, her savaş sonrasında işgal edilen topraklar 'kızıl çizgi' olarak kabul edilmiş ve uluslararası toplum bu duruma seyirci kalmıştır. Filistin Yönetimi'nin İsrail ile güvenlik koordinasyonu, Oslo Anlaşmaları'ndan bu yana devam eden bir tartışma konusudur; Filistinli muhalifler bu koordinasyonu 'işgalin güvenlik şemsiyesi altında meşrulaştırılması' olarak nitelendirirken, Batılı hükümetler bunu 'istikrarın sağlanması' için zorunlu bir adım olarak savunmaktadır. Bilimsel veriler, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinin Batı Şeria'da Filistin topraklarının yüzde 42'sinden fazlasını kapladığını gösteriyor; bu durum, iki devletli çözümün fiilen imkânsız hale geldiği yönündeki eleştirileri güçlendiriyor.

Zıt görüş: Batı'dan 'ifade özgürlüğü' ve 'meşru müdafaa' argümanları

Batılı hükümetler, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirirken, Filistin yanlısı gösterilere uygulanan baskıyı 'kamu düzeninin korunması' ile gerekçelendiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Hiçbir hükümet, nefret söylemini veya şiddeti teşvik eden gösterileri korumak zorunda değildir" demişti. İsrail ise Gazze'deki askeri operasyonlarını 'meşru müdafaa' olarak tanımlarken, BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin raporları, İsrail'in orantılılık ilkesini ihlal ettiği ve sivilleri hedef aldığı yönündeki bulgularla bu iddiayı çürütüyor. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'de 'apartheid' suçu işlediğini belgelemiş durumda.