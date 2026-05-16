Hamas'tan işgalci İsrail'in Batı Şeria planına tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslami Direniş Hareketi Hamas, yayımladığı bildiride, Siyonist rejim İsrail'in ırkçı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da on binlerce yeni yerleşim birimi inşa etmeye yönelik açıkladığı planların çok büyük bir tehlike arz ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu adımların uluslararası hukuka meydan okuyan sistematik bir gasp politikasının parçası olduğu vurgulandı.

Hamas, yürütülen bu genişleme hamlelerinin, sömürgecilik, ilhak, etnik temizlik ve apartheid rejimini temel alan işgal hükümetinin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre ettiğini belirtti.

Soykırımcı İsrail'in toprak gaspı, yerleşim birimlerini büyütme ve Filistin varlığını bastırma eylemlerini, tüm uluslararası yasaları ve Birleşmiş Milletler kararlarını açıkça ihlal ederek fütursuzca sürdürdüğü kaydedildi.

Söz konusu yerleşim anlaşmalarının ve projelerinin işgal yönetimine hiçbir hukuki ya da ahlaki meşruiyet kazandırmayacağının altı çizildi.

Hamas, yürürlüğe konulan ilhak ve Yahudileştirme planlarının, Filistin halkının direnme iradesini kırmada veya onları tarihi topraklarından koparıp sürmede asla başarılı olamayacağını ifade etti.

Açıklamada, nerede olurlarsa olsunlar tüm Filistin halkına, "işgale ve yerleşimci çetelerine karşı direnişi ve çatışmayı tırmandırmaları" yönünde açık bir çağrı yapıldı.

Bildiri, uluslararası topluma yönelik, "Mevcut sessizlik ve suç ortaklığı politikasını derhal terk edin; yerleşim ile ilhak suçlarını durdurmak için acil eyleme geçin. İşgal hükümetini halkımıza, topraklarımıza ve kutsal mekanlarımıza yönelik kesintisiz ihlallerinden ötürü uluslararası hukuk önünde sorumlu tutun" çağrısıyla tamamlandı.

Irkçı Maliye Bakanı Smotrich'in, sözde Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e Batı Şeria'nın tamamen ilhak edilerek yerleşim yerlerinin agresif bir şekilde genişletilmesi yönünde baskı yaptığı biliniyor.

Smotrich'in aynı zamanda, askeri operasyonları Lübnan eksenine uzatan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin nüfusunu topraklarından sürmeyi amaçlayan "göçü teşvik etme" planlarını da hükümet masasına taşıdığı hatırlatıldı.

Tüm bu gelişmeler, işgalci rejimin, başta Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria genelindeki yerleşim birimlerini büyütme projesini, devasa bütçeler, geniş kapsamlı mali, kentsel ve askeri planlar eşliğinde kesintisiz şekilde ilerlettiği bir dönemde gerçekleşiyor.