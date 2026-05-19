Tahran’daki Devrimci Gösterilerden CNN’e Mesaj: “Savaşı Bekliyoruz, Bu Mücadele Bitmedi” + VİDEO

19 Mayıs 2026 - 08:03
News ID: 1816131
Tahran’da son günlerde düzenlenen devrimci gösterilere katılan bir İranlı vatandaş, CNN muhabirine yaptığı açıklamada halkın olası bir çatışmaya hazır olduğunu söyledi. Gösterici, Donald Trump’ın gerçek bir müzakere niyetine sahip olmadığını savunarak, Washington’un tehdit diline dikkat çekti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde düzenlenen devrimci gösteriler devam ederken, protestolara katılan bir kişi CNN muhabirine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Gösterici, “Biz savaşı bekliyoruz. Buradayız çünkü bu savaşın bitmediğini biliyoruz” ifadelerini kullanarak İran halkının mevcut gerilim karşısında geri adım atmayacağını söyledi. Aynı kişi, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda diplomatik çözüm arayışında olmadığına inandığını belirterek, “Trump’ın hiçbir şeyi müzakere etmeyeceğini biliyoruz” dedi.

Gösterici açıklamasının devamında Trump’ın yaklaşımını sert sözlerle eleştirerek, “O sadece şunu söyleyecek: ‘Ya benim dediğimi yaparsın ya da seni tekrar öldürürüm’” ifadelerini kullandı. Tahran’daki gösterilerde sık sık direniş, bağımsızlık ve ABD karşıtı sloganlar yükselirken, bölgedeki gerilimin halk düzeyinde de güçlü bir siyasi mobilizasyona dönüştüğü gözlemleniyor. Analistler, İran toplumunun özellikle dış baskı ve tehdit dönemlerinde daha fazla kenetlendiğine dikkat çekiyor.

