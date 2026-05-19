Tarihi Belgeler : İlk Karabağ Savaşı’nda İran Destekli “İmam Ali Birliği” Detayı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ortaya çıkan tarihi belgeler, Birinci Karabağ Savaşı döneminde oluşturulan “İmam Ali (a.s.) Birliği” adlı askeri yapıya ilişkin önemli ayrıntılar içeriyor. Belgelerde, söz konusu birliğin İran Devrim Muhafızları tarafından eğitim verilen Azerbaycanlı gönüllülerden oluştuğu ifade edildi.

İddialara göre birlik, Karabağ savaşının en kritik dönemlerinde organize edilirken, İran’daki askeri ve ideolojik eğitim süreçlerinden geçirilen gönüllüler daha sonra cephe hattında görev aldı. Bu gelişme, o dönemde İran ile Azerbaycan halkı arasındaki yakın ilişkilerin ve ortak dini-siyasi bağların sahaya nasıl yansıdığını yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, yayımlanan belgelerin yalnızca askeri bir iş birliğini değil, aynı zamanda bölgedeki direniş ekseni anlayışının tarihsel arka planını da gösterdiğini belirtiyor. Özellikle İran’ın Karabağ savaşının ilk dönemlerinde sınır hattındaki gelişmeleri doğrudan güvenlik meselesi olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran belgeler, birçok kullanıcı tarafından “unutulan tarih”, “direniş dayanışmasının eski örneklerinden biri” ve “bölgesel hafızanın önemli parçası” şeklinde yorumlandı.