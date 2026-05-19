Kafkasya’da Washington Savaşı: Bakü ve Erivan’ın Trump Yönetimine Milyon Dolarlık Lobi Yarışı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası iki gazeteci ve araştırmacı tarafından kaleme alınan dikkat çekici analiz yazısı, Güney Kafkasya’daki jeopolitik rekabetin yalnızca sahada değil, Washington kulislerinde de sert biçimde sürdüğünü ortaya koydu.

Rapora göre Azerbaycan ve Ermenistan, Donald Trump yönetiminin desteğini kendi lehlerine çevirebilmek amacıyla ABD’de milyonlarca dolarlık lobi faaliyetlerine girişti. Her iki ülkenin de Washington’daki etkili siyasi figürler, danışmanlık şirketleri ve karar alıcı çevrelerle yakın temas kurmaya çalıştığı belirtildi.

Analizde, tarafların yalnızca diplomatik girişimlerle yetinmediği, aynı zamanda ABD içerisindeki kilit isimleri ve etkili siyasi aktörleri devreye sokarak Güney Kafkasya’daki güç dengesini kendi lehlerine değiştirmeye çalıştığı ifade edildi.

Raporda ayrıca bu süreçte ciddi mali yolsuzluk iddialarının gündeme geldiği ve ABD yönetim çevrelerinde etkili olduğu belirtilen Siyonist ağların bölgesel denklem üzerinde önemli rol oynadığı öne sürüldü.

Uzmanlara göre Güney Kafkasya’daki rekabet artık yalnızca sınır hatlarıyla sınırlı değil; enerji koridorları, jeopolitik nüfuz ve küresel güç mücadelelerinin bir parçası hâline gelmiş durumda. Analistler, Washington merkezli bu lobi savaşlarının bölgedeki kırılgan dengeleri daha da karmaşık hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.