Telegraph: ABD, BAE’ye Lavan Adası’nın kontrolünü teklif etti

17 Mayıs 2026 - 17:01
News ID: 1815464
İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi İran ile mücadelede Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) daha doğrudan rol almaya ikna etmeye çalışıyor ve hatta İran’a ait Lavan Adası’nın kontrolünün bu ülkeye devredilmesi yönünde teklifler gündeme geldi. Bu gelişme, BAE ile İsrail arasındaki işbirliğinin artmasıyla eş zamanlı olarak rapor edildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazetenin aktardığına göre Donald Trump yönetimi, BAE’yi İran karşısında daha aktif bir pozisyon almaya teşvik ediyor. Eski bir ABD ulusal güvenlik yetkilisine dayanan haberde, bazı yetkililerin Amerikan güçlerinin operasyona doğrudan katılımını önlemek amacıyla BAE birliklerinin Lavan Adası’nın kontrolünü ele geçirmesini önerdiği belirtildi.

Bu rapor, BAE’nin İran ile ilgili gelişmelerdeki rolünün genişlemesi ve bu ülkenin İsrail ile güvenlik işbirliğinin yoğunlaşması bağlamında yayımlandı. Daha önce ABD’nin İsrail Büyükelçisi, İsrail’in İran saldırılarına karşı koymak için “Demir Kubbe” (Iron Dome) hava savunma sistemlerini BAE’ye sağladığını açıklamıştı.

Telegraph ayrıca, savaş sürecinde BAE, İsrail ve ABD arasındaki askeri işbirliğinin genişlediğini de bildirdi. Ancak bazı analistler, bu işbirliğinin derinleşmesinin, bazı Arap ülkelerinin BAE’yi bölgedeki İsrail askeri eylemlerinin bir ortağı olarak görmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

