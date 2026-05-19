“Bush Savaşlarının Mimarı”ndan Tarihi İtiraf: İran Karşısında ABD Yenilgisi Kaçınılmaz, Washington Hegemonyası Çöküyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin Irak ve Ortadoğu politikalarının fikir mimarlarından biri olarak bilinen neo-muhafazakâr teorisyen Robert Kagan, İran karşısında Washington’un başarısızlığa uğraması halinde bunun “telafi edilemez” bir yenilgi olacağını açıkladı.

Kagan, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik 40 gün süren saldırılarının ağır yıkıma yol açmasına rağmen ne İran yönetimini devirebildiğini ne de Tahran’dan herhangi bir taviz alabildiğini ifade etti. İran’ın uzun süreli ekonomik baskılara dayanma kapasitesine sahip olduğunu belirten Kagan, savaşın daha da büyümesinin yalnızca bölgedeki enerji altyapılarının hedef alınmasına ve küresel çapta yeni bir krize yol açacağını söyledi.

İran’ın en büyük stratejik gücünün Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü olduğunu vurgulayan Kagan, bu kozun sadece bölge ülkelerini değil dünya devletlerini de Tahran ile ilişkileri normalleştirmeye zorlayabileceğini ifade etti.

Ünlü Amerikalı stratejist ayrıca mevcut gelişmelerin, ABD’nin küresel hegemonyasının gerilemekte olduğunun açık işareti olduğunu belirterek, dünyanın “Amerika sonrası bir döneme” girdiği uyarısında bulundu.

Direniş eksenine yakın siyasi çevreler, Robert Kagan’ın açıklamalarını “Washington cephesinden gelen tarihi bir itiraf” olarak değerlendirirken, İran’ın bölgesel caydırıcılığının artık Batılı strateji merkezlerinde dahi kabul edilmeye başlandığını savunuyor.