Washington’un tehdit dili: Medya oyunu ve kirli diplomasi aynı masada

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington’dan son dönemde yükselen tehdit dili, yalnızca kriz içindeki bir yönetimin paniği ya da seçim atmosferinin sert söylemleri olarak değerlendirilmiyor. Analistlere göre bu söylem, sahada ve diplomasi masasında yaşanan başarısızlıkların ardından devreye sokulan organize bir psikolojik savaş stratejisinin parçası niteliği taşıyor.

İran’daki üst düzey siyasi çevreler, ABD’nin tehdit politikasının temel amacının Tahran’ı, savaşın sona erdirilmesine yönelik ortaya koyduğu şartlardan geri adım atmaya zorlamak olduğunu belirtiyor. İranlı yetkililere göre Washington’un sert söylemleri, doğrudan askeri üstünlükten değil, stratejik çıkmazdan kaynaklanıyor.

Uzmanlar, ABD’nin artık geçmişte olduğu gibi tartışmasız küresel güç konumundan tehdit savuramadığını ifade ediyor. Özellikle son yıllarda Batı Asya’da yaşanan gelişmelerin, Washington’un askeri ve siyasi caydırıcılığı üzerinde ciddi aşınma yarattığı değerlendiriliyor. İran’la yaşanan son çatışmalar ve bölgedeki direniş ekseninin artan etkisi, ABD’nin bölgesel projelerini zorlayan temel unsurlar arasında gösteriliyor.

Analizlerde, ABD ve işgalci İsrail’in son savaşlarda İran’a karşı net bir askeri üstünlük sağlayamadığı, buna rağmen sivil altyapıların ve yerleşim alanlarının hedef alınmasının bölgesel gerilimi daha da derinleştirdiği ifade ediliyor. İran tarafı ise bu süreçte askeri kapasitesini koruduğunu ve bölgesel caydırıcılığını sürdürdüğünü savunuyor.

Siyasi gözlemcilere göre Washington’un uzun yıllardır kullandığı en etkili araç doğrudan savaş değil, savaş tehdidinin kendisi oldu. ABD’nin özellikle yaptırımlar, diplomatik baskılar ve askeri tehditler yoluyla İran üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalıştığı belirtiliyor. Bu stratejinin geçmişte bazı diplomatik süreçlerde etkili olduğu ancak son gelişmelerin İran tarafında “geri adım atmama” yaklaşımını güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Bu çerçevede Ortak Kapsamlı Eylem Planı gibi süreçler yeniden tartışma konusu olurken, bazı çevreler ABD’nin müzakere masasındaki baskı araçlarını askeri tehditlerle desteklemeye çalıştığını savunuyor. Ancak İranlı analistler, son savaşların ardından Washington’un psikolojik baskı kapasitesinin de eski etkisini kaybetmeye başladığını öne sürüyor.

Uzmanlara göre Batı Asya’daki mevcut tablo, yalnızca İran-ABD gerilimini değil, aynı zamanda küresel güç dengelerindeki değişimi de yansıtıyor. Çin ve Rusya gibi aktörlerin bölgede daha görünür hale gelmesi ve ABD’nin uzun süreli savaşlardan yıpranması, Washington’un tek taraflı baskı stratejilerini zorlaştırıyor.

Analistler, ABD’nin sert söylemlerine rağmen doğrudan yeni bir büyük savaşın maliyetinin hem ekonomik hem siyasi açıdan ağır olacağını bildiğini ve bu nedenle tehdit dilinin fiili askeri müdahaleden daha yoğun kullanıldığını ifade ediyor.