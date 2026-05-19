İran’a Karşı Savaş Küresel Enerji Krizini Derinleştiriyor: 80 Ülke Acil Alarmda, Petrol 180 Dolar Kâbusu Kapıda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, İran’a yönelik savaşın küresel enerji güvenliği üzerinde son derece tehlikeli sonuçlar doğurduğunu yazdı. Haberde, dünya genelinde yaklaşık 80 ülkenin enerji arzı ve ekonomik istikrarını koruyabilmek amacıyla olağanüstü kriz planlarını uygulamaya başladığı ifade edildi.

Uzmanlara göre özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol ihracatındaki duraksama ve aksaklıkların devam etmesi halinde, petrol fiyatlarında yeni ve benzeri görülmemiş bir sıçrama yaşanabilir. Küresel petrol ticaretinin can damarı olarak görülen Hürmüz’de yaşanacak uzun süreli bir kriz, dünya ekonomisini ciddi bir darboğaza sürükleme potansiyeli taşıyor.

Financial Times’ın aktardığına göre, yatırım şirketi Aberdeen’in baş ekonomisti, Brent petrolünün varil fiyatının 180 dolara kadar çıkabileceği senaryo üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde birçok ülkede sert enflasyon artışı, ekonomik küçülme ve ağır bir resesyon dalgasının ortaya çıkabileceği vurgulandı.

Öte yandan savaşın başlamasından bu yana dünyadaki stratejik petrol rezervlerinde yaklaşık 380 milyon varillik düşüş yaşandığı bildirildi. Analistler, enerji piyasalarındaki kırılganlığın her geçen gün arttığını ve Batılı ülkelerin enerji güvenliği konusunda ciddi bir çıkmazla karşı karşıya kaldığını belirtiyor.