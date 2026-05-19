İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden yeni otoritesi resmi X hesabını açtı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki denetiminden sorumlu kurum olan Persian Gulf Strait Authority, uluslararası deniz trafiğine ilişkin gelişmeleri duyurmak amacıyla sosyal medya platformu X’te resmi hesap açtığını duyurdu. Kurum, hesabın Hürmüz Boğazı’ndaki operasyonlar ve geçiş süreçlerine ilişkin “anlık güncellemeler” paylaşmak için kullanılacağını açıkladı.

PGSA tarafından yapılan ilk paylaşımda, “Persian Gulf Strait Authority’nin resmi X hesabı artık aktif” ifadelerine yer verilirken, hesabın özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş düzenlemeleri ve güvenlik uygulamalarına ilişkin bilgi akışı sağlayacağı belirtildi.

Söz konusu adım, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemiler için yeni bir denizcilik mekanizması oluşturduğunun duyurulmasından yaklaşık iki hafta sonra geldi. Yeni uygulama kapsamında boğazdan geçmek isteyen tüm gemilere, PGSA tarafından elektronik posta yoluyla geçiş kuralları ve güvenlik düzenlemelerinin iletildiği ifade ediliyor.

İran yönetimi, PGSA’nın kurulmasının ABD ve işgalci İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından gerçekleştiğini belirtiyor. Tahran, Şubat ayı sonunda başlayan saldırılar sonrasında Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü tamamen devraldığını duyurmuştu.

Uzmanlara göre İran’ın Hürmüz’de kurumsal ve dijital altyapıyı güçlendirmesi, yalnızca askeri değil aynı zamanda ticari ve lojistik yönetim kapasitesini de öne çıkarma amacı taşıyor. Dünya enerji ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzı açısından kritik stratejik öneme sahip bulunuyor.

Analistler, Washington’un bölgedeki askeri baskı politikalarının enerji güvenliğini daha kırılgan hale getirdiğini ve İran’ın bu süreçte deniz trafiğini düzenleyen alternatif mekanizmalar oluşturarak bölgesel etkisini artırmaya çalıştığını belirtiyor. Özellikle Batı’nın yaptırım ve askeri baskı stratejilerinin ardından İran’ın, Hürmüz üzerindeki idari kontrolünü daha görünür hale getirdiği değerlendiriliyor.

Bölgedeki gelişmeler, Hürmüz Boğazı’nın artık yalnızca enerji geçiş noktası değil, aynı zamanda küresel güç mücadelesinin merkezlerinden biri haline geldiği yorumlarına neden oluyor.