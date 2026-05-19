Trump'ın hezimeti gizleme çabası: Hem tehdit hem müzakere

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik tehditlerini yeniden gündeme getirirken, Washington yönetiminin savaş sonrası oluşan siyasi ve askeri çıkmazdan çıkış yolu aradığı yönündeki tartışmalar da büyüyor. Trump’ın son açıklamaları, ABD’nin İran karşısında hedeflediği sonuçları elde edemediği ve bu nedenle hem diplomatik hem de askeri baskıyı eş zamanlı sürdürmeye çalıştığı şeklinde yorumlandı.

Tasnim Haber Ajansı tarafından aktarılan açıklamalarda Trump, İranlı yetkililerin ABD ile anlaşma yapmak istediğini öne sürerken, Tahran’ın gönderdiği metinlerin “uzlaşılan çerçeveyle uyuşmadığını” iddia etti. Ancak İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, Washington’un özellikle yaptırımlar ve güvenlik garantileri konusunda somut adım atmaktan kaçındığını belirtmişti.

Trump açıklamalarında ayrıca tehdit dilini sürdürerek, İran’la anlaşmaya varılamaması halinde ABD’nin “daha sert saldırılar” düzenleyebileceğini savundu. Daha önce de İran medeniyetini hedef alan ifadeler kullanan Trump’ın bu çıkışları, bölgedeki gerilimi yeniden yükseltebilecek açıklamalar olarak değerlendiriliyor.

Siyasi gözlemcilere göre Washington yönetiminin son dönemde art arda tehdit mesajları vermesi, sahadaki stratejik sıkışmışlığın işareti olarak okunuyor. İran’ın füze ve insansız hava aracı kapasitesini koruması, Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisi ve bölgesel direniş güçleriyle sürdürdüğü koordinasyonun, ABD’nin “maksimum baskı” stratejisinin sonuçlarını sınırladığı belirtiliyor.

Analistler, ABD’nin son yıllarda Batı Asya’da yürüttüğü müdahaleci politikaların ters etki yarattığını ifade ediyor. Afganistan ve Irak savaşlarının ardından İran’a karşı sürdürülen baskı politikalarının da Washington’a ağır ekonomik ve siyasi maliyetler yüklediği, buna karşın bölgedeki anti-Amerikan dalganın güçlendiği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre Trump’ın açıklamalarındaki sert tonun bir diğer nedeni ise iç kamuoyunda yaşanan baskı. ABD’de artan enerji maliyetleri, savaş ekonomisinin etkileri ve düşen popülerlik oranlarının Beyaz Saray üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor. Bu nedenle Trump yönetiminin bir yandan müzakere kanallarını açık tutarken diğer yandan tehdit dilini kullanarak baskı kurmaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

Tahran yönetimi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, tehdit diliyle yürütülen hiçbir süreci kabul etmeyeceğini ve İran’ın savunma kapasitesinin her türlü saldırıya karşılık verecek düzeyde olduğunu vurgulamıştı.