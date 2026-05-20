İran’dan Sert Uyarı: “Yeni Saldırıda Ezici Karşılık ve Bölge Dışına Taşan Çatışma Riski”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki askeri gerilim tırmanırken İran Devrim Muhafızları’ndan sert bir açıklama geldi. Kurumun resmi kanallarından yayımlanan duyuruda, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilebilecek olası yeni saldırıların “karşılıksız kalmayacağı” vurgulandı.

Devrim Muhafızları, muhtemel bir saldırı halinde İran’ın “ezici ve yüksek etkili” karşı hamleleri yalnızca bilinen cephelerde değil, “beklenmedik bölgelerde” gerçekleştireceğini belirtti. Açıklamada, böyle bir senaryonun çatışmayı yalnızca Orta Doğu’yla sınırlı bırakmayacağı, savaşın bölge sınırlarının ötesine yayılabileceği ifade edildi.

Askeri analistler, Devrim Muhafızları’nın bu mesajını hem caydırıcılık çabası hem de son haftalarda artan karşılıklı tehditlerin bir devamı olarak değerlendiriyor. Özellikle bölgedeki kuvvet yoğunlaşması, deniz devriyelerinin artması ve hava savunma sistemlerinin aktif hâle getirilmesi, açıklamanın yalnızca sözlü uyarıdan ibaret olmadığını düşündürüyor.

ABD ve İsrail tarafları ise şu ana kadar İran’ın son açıklamasına doğrudan bir yanıt vermiş değil. Ancak Washington’dan yapılan önceki açıklamalarda bölgedeki askerî varlığın “gerektiğinde hızlı karşılık verme” hedefiyle korunduğu belirtilmişti.

Gerilim hattındaki karşılıklı mesajların tonu sertleşirken bölge ülkeleri de gelişmeleri yakından takip ediyor. Diplomatlar, mevcut tablonun daha geniş çaplı bir tırmanma riskini artırdığı görüşünde.