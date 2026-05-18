ABD'den geri adım: İran'a yönelik petrol ambargosu kaldırılıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler sürerken, Washington’un yeni müzakere metninde İran’a yönelik petrol yaptırımlarının geçici olarak askıya alınmasını kabul ettiği öne sürüldü. Müzakere sürecine yakın kaynaklar, bu gelişmenin son dönemde taraflar arasında yürütülen yoğun diplomatik temasların sonucu olduğunu değerlendiriyor.

Tasnim Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynak, ABD tarafının önceki tekliflerinden farklı olarak yeni metinde İran’ın petrol yaptırımlarının müzakere süreci boyunca “waive” edilmesini kabul ettiğini söyledi. Diplomatik terminolojide “waive”, yaptırımların tamamen kaldırılması değil, geçici muafiyet veya askıya alma anlamına geliyor.

Kaynak, İran’ın temel tutumunun ise tüm yaptırımların kalıcı biçimde kaldırılması olduğunu vurguladı. Buna göre Tahran yönetimi, özellikle petrol, bankacılık ve finans alanındaki yaptırımların tamamen iptal edilmesini müzakerelerin temel şartlarından biri olarak görüyor. ABD tarafının ise şu aşamada yalnızca OFAC kapsamındaki bazı yaptırımların nihai anlaşmaya kadar geçici olarak askıya alınmasını gündeme getirdiği ifade edildi.

Uzmanlara göre Washington’un petrol yaptırımlarında geçici esneklik sinyali vermesi, İran’ın enerji piyasalarındaki kritik rolü ve küresel ekonomik dengelerle doğrudan bağlantılı. Son yıllarda Batı’nın Rusya krizi, enerji arz sorunları ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle İran petrolünün uluslararası piyasalar açısından yeniden stratejik önem kazandığı belirtiliyor.

Analistler ayrıca ABD’nin “maksimum baskı” politikasının beklenen sonucu vermediğini ve İran’ın ekonomik direnç kapasitesini tamamen kıramadığını ifade ediyor. Çin başta olmak üzere bazı Asya ülkeleriyle enerji işbirliğini sürdüren İran’ın, yaptırımlara rağmen bölgesel ekonomik etkisini koruduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan İran tarafı, geçmiş anlaşmalarda Washington’un yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ABD’ye karşı ciddi güvensizlik taşıyor. Özellikle Ortak Kapsamlı Eylem Planı sürecinde ABD’nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesi, Tahran’ın “kalıcı ve doğrulanabilir yaptırım kaldırımı” talebini daha da önemli hale getirmiş durumda.

Diplomatik çevreler, mevcut temasların henüz nihai anlaşma aşamasında olmadığını ancak tarafların kontrollü biçimde ortak zemin arayışını sürdürdüğünü belirtiyor.