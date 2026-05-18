Trump Pekin’den eli boş döndü: Görüşmeden ne çıktı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti, Washington yönetiminin hem iç politikada hem de uluslararası alanda ciddi baskılar altında olduğu bir dönemde gerçekleşti. İran’la yaşanan yıpratma savaşı, Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, Batı ekonomilerinde derinleşen enerji ve enflasyon baskısı ile Trump’ın içeride hızla eriyen siyasi desteği, ziyaretin “güç gösterisi” değil, stratejik bir zorunluluk olarak gerçekleştiği yorumlarını beraberinde getirdi. Buna karşılık Çin, Washington’un krizlerinden yararlanarak hem küresel sistemde hem de “Küresel Güney” olarak tanımlanan blok içindeki etkisini artırıyor.

Uluslararası analizlerde, İran savaşı sonrası ortaya çıkan tablo ABD’nin küresel hegemonyasının zayıfladığını gösteren en önemli başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor. The Atlantic dergisi yayımladığı analizde, “ABD İran’da satrançta mat edildi” ifadelerini kullanırken, İran’ın Çin ve Rusya ile ilişkilerinin güçlendiğine ve Washington’un bölgedeki etkisinin ciddi biçimde gerilediğine dikkat çekti.

ABD’li Demokrat Senatör Chris Murphy de yaptığı açıklamada, İran’ın füze ve İHA kapasitesinin büyük bölümünü koruduğunu, nükleer programının devam ettiğini ve savaş sonrası daha da güçlendiğini söyleyerek, “Bu Washington için tam bir felaket” değerlendirmesinde bulundu.

Jeostratejik açıdan bakıldığında, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ABD üzerinde ağır baskı oluşturduğu belirtiliyor. Küresel enerji akışının merkezlerinden biri olan boğazdaki kriz, yalnızca dünya petrol piyasalarını değil, ABD donanmasının lojistik kapasitesini de tartışmalı hale getirdi. Washington yönetiminin stratejik rezervlerden 53 milyon varil petrol piyasaya sürmesi, uzmanlara göre enerji krizinin boyutunu gözler önüne serdi. Finans çevreleri ise Batılı ülkelerin petrol stoklarının kritik seviyelere gerilediği uyarısında bulunuyor.

Bu süreçte Çin’in doğrudan çatışmaya dahil olmadan “stratejik sabır” politikası izlediği ve bundan diplomatik kazanç elde ettiği yorumları yapılıyor. Council on Foreign Relations (CFR) tarafından yayımlanan analizlerde, İran savaşı ve ABD’nin kritik madenler konusundaki bağımlılığı nedeniyle Pekin’in elinin güçlendiği ifade edildi. Center for Strategic and International Studies (CSIS) ise Çin’in İran, teknoloji, gümrük tarifeleri ve nadir toprak elementleri gibi başlıklarda Washington’a karşı daha özgüvenli hareket ettiğini belirtti.

Uzmanlara göre Batı Asya’daki bölgesel mimari de ABD aleyhine değişiyor. Körfez ülkelerinin artık Washington’un güvenlik şemsiyesine eskisi kadar güvenmediği, bunun yerine Çin’i “tamamlayıcı ortak” olarak görmeye başladığı ifade ediliyor. Bu durum, ABD’nin onlarca yıldır sürdürdüğü tek taraflı güvenlik düzeninin sorgulanmasına yol açıyor.

Trump yönetiminin politikaları yalnızca rakiplerle değil, Batılı müttefiklerle de gerilim oluşturmuş durumda. Hürmüz krizi sonrası Avrupa ve Asya ekonomilerinde yükselen enerji maliyetleri, enflasyon ve tedarik sorunları, ABD’nin saldırgan dış politikasına yönelik eleştirileri artırdı. Özellikle Avrupa kamuoyunda, Washington’un askeri maceralarının ekonomik yükünün müttefik ülkelere yansıtıldığı yönünde ciddi tartışmalar yaşanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın Pakistan’ın İran–ABD arabuluculuk girişimlerini destekleyen açıklamaları ve tek taraflı yaptırımların kaldırılması çağrısı yapması da dikkat çekti. Pekin’in bu yaklaşımı, Washington’un “maksimum baskı” politikasından rahatsız olan ülkeler açısından alternatif diplomatik çizgi olarak değerlendiriliyor.

Trump’ın iç politikadaki durumu da dikkat çekici biçimde kötüleşmiş durumda. Reuters/Ipsos anketine göre Amerikalıların yüzde 62’si İran savaşının gerekçelerinin ikna edici olmadığını düşünüyor. Fox News verilerine göre ise halkın büyük çoğunluğu Trump’ın ekonomi ve dış politika performansını başarısız buluyor. Morning Consult araştırmaları da Trump’ın ikinci dönemindeki en düşük popülerlik seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

Ekonomik tablo da Beyaz Saray üzerindeki baskıyı artırıyor. The Washington Post, gıda fiyatlarının son dört yılın en hızlı yükselişini yaşadığını yazarken, enerji krizinin Amerikan halkının yaşam maliyetini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Analistler, İran savaşı ve Hürmüz krizinin ABD içinde siyasi maliyeti ağırlaştırdığını belirtiyor.

Trump’ın Çin ziyareti sırasında yaşanan diplomatik görüntüler de uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Trump’ı doğrudan karşılamaması, Pekin’in Washington’a verdiği sembolik mesaj olarak yorumlandı. Gözlemciler, Trump’ın önceki diplomatik temaslardaki sert ve baskın üslubunun aksine Pekin’de daha kontrollü bir görüntü verdiğine dikkat çekti.

CNN ise Trump’ın Çin ziyaretinden İran dosyasında somut bir ilerleme sağlayamadan döndüğünü yazdı. Haberde, Washington yönetiminin Çin’in Tahran üzerindeki etkisinden yararlanmayı umduğu ancak görüşmelerden belirgin bir sonuç çıkmadığı ifade edildi.

Analistlere göre tüm bu gelişmeler, ABD’nin artık tek taraflı baskıyla küresel düzeni yönlendirme kapasitesinin zayıfladığını ortaya koyuyor. İran savaşı, enerji krizi, müttefiklerle yaşanan ayrışmalar ve Çin’in yükselen diplomatik etkisi, küresel güç dengelerinde yeni bir dönemin işaretleri olarak değerlendiriliyor.