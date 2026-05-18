Avrupa Enerji Piyasalarında Gözler Tahran Görüşmelerinde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa’daki ekonomi ve enerji çevreleri, İran ile yürütülen diplomatik temasların küresel enerji piyasalarındaki belirsizliği azaltabileceğini değerlendiriyor. Özellikle petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmaların, Tahran’la sürdürülen müzakereler sayesinde daha dengeli bir sürece girebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre uluslararası koalisyonun enerji arzı ve lojistik konularında yürüttüğü teknik hazırlıklar, piyasalar için daha öngörülebilir bir geçiş mekanizmasının oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu çerçevede İran’la yürütülen görüşmelerin enerji akışlarının düzenlenmesi ve tedarik güvenliğinin artırılması açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Avrupa’da özellikle enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, piyasalardaki ani fiyat hareketlerinin kontrol altına alınmasını ve enerji arzının daha istikrarlı bir zemine oturmasını umut ediyor. Analistler ise diplomatik sürecin seyrinin küresel enerji dengeleri üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.