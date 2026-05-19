İran’dan “Yeni Cephe” Uyarısı: Olası Saldırıya Farklı Yöntemlerle Karşılık Verilecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, son dönemde artan bölgesel gerilimler bağlamında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekreminiya, İran’a yönelik muhtemel yeni bir askeri saldırının tek boyutlu bir karşılıkla değil, “farklı yöntemler ve yeni cephelerle” yanıtlanacağını söyledi.

İran’ın savunma kapasitesinin yalnızca konvansiyonel unsurlarla sınırlı olmadığını belirten Ekreminiya, ülkenin caydırıcılık stratejisinin çok katmanlı bir yapıya dayandığını ifade etti. Açıklamada, olası bir saldırının sonuçlarının “saldırgan taraf açısından öngörülemez” olacağı vurgulandı.

Uzmanlar, İranlı yetkilinin “yeni cepheler” ifadesinin bölgesel aktörler, vekil güçler veya farklı coğrafi alanlarda eş zamanlı baskı unsurlarına işaret edebileceğini değerlendiriyor. Bu tür açıklamaların, artan askeri hareketlilik ortamında psikolojik ve stratejik mesaj taşıdığı belirtiliyor.

Bölgedeki gerilimin seyrine bağlı olarak taraflar arasındaki söylem sertleşirken, diplomatik kanalların açık tutulmasının kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.