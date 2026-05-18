Devrim Muhafızları’ndan terör ağlarına ağır darbe: Amerikan silahları ele geçirildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’ne bağlı İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Hamza Seyyidü’ş Şüheda Karargâhı, ülkenin batı sınırında gerçekleştirilen geniş çaplı bir istihbarat operasyonuyla, ABD ve işgalci İsrail adına faaliyet yürüttüğü belirtilen terör örgütlerine ağır darbe vurulduğunu açıkladı. Operasyon kapsamında, Irak’ın kuzeyinden İran içine sokulmak istenen büyük miktarda Amerikan yapımı silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Karargâhın halkla ilişkiler birimi tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları’nın istihbarat unsurlarının yürüttüğü takip sonucu, Irak’ın kuzeyinde konuşlu karşı devrimci terör gruplarının İran’ın Kürdistan eyaletine bağlı Bane ilçesi üzerinden geniş çaplı bir silah sevkiyatı planladığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamaya göre operasyon sırasında çok sayıda modern silah, mühimmat ve askeri ekipmana el konuldu.

Yetkililer, ele geçirilen mühimmatın önemli bölümünün “sıfır ve Amerikan üretimi” olduğuna dikkat çekerek, bunun bölgedeki terör ağlarının dış destekle hareket ettiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Güvenlik uzmanları, Washington’un uzun yıllardır Batı Asya’da vekil gruplar üzerinden yürüttüğü güvenlik stratejisinin, bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiğini ve sınır bölgelerinde terör tehdidini canlı tuttuğunu belirtiyor.

Analistlere göre özellikle Irak’ın kuzeyindeki güvenlik boşluğu, son yıllarda hem İsrail istihbaratı hem de ABD bağlantılı yapılar için önemli bir faaliyet alanına dönüştü. Bölgedeki bazı silahlı grupların İran karşıtı operasyonlarda kullanıldığına dair iddialar, daha önce de çeşitli raporlara yansımıştı. Uzmanlar, İran’ın sınır güvenliğine yönelik son operasyonlarının yalnızca askeri değil, aynı zamanda istihbarat savaşı açısından da kritik önemde olduğunu değerlendiriyor.

Hamza Seyyidü’ş Şüheda Karargâhı açıklamasında ayrıca, terör örgütleriyle iş birliği yaptığı belirtilen “iç unsurların” tespit edilmesi ve gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, İran’ın ulusal güvenliğini hedef alan her türlü girişime karşı “sert ve pişman edici” yanıt verileceği vurgulandı.

Bölgesel gözlemciler, İran’ın özellikle son dönemde sınır hattında istihbarat ve güvenlik operasyonlarını yoğunlaştırmasının, Batı Asya’da artan hibrit savaş ve sabotaj girişimlerine karşı alınan önlemlerin parçası olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre ABD ve işgalci İsrail’in doğrudan askeri baskının yanı sıra vekil unsurlar üzerinden yürüttüğü operasyonlar, bölgede uzun süreli bir güvenlik gerilimini beslemeye devam ediyor.