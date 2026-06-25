Tahran-Washington süreci: ABD-İsrail ayrışması ve kırılgan diplomasi dikkat çekiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’da siyasi parti temsilcilerinden ve “İran Birlik ve Mezunlar Partisi” Genel Sekreteri Ahmed Şerif’in, İran ile ABD arasında varıldığı belirtilen mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı. Şerif’in açıklamalarında, söz konusu mutabakatın temel unsurunun savaşın sona erdirilmesi olduğu ve bu çerçevenin iki ülke arasında yeni bir müzakere sürecine zemin oluşturabileceği ifade edildi.

Şerif, uluslararası ilişkilerde mutabakatların uygulanabilirliğinin tarafların çıkar dengesine bağlı olduğuna dikkat çekerek, hiçbir tarafın kendisini mutlak kazanan olarak görmemesi gerektiğini belirtti. İran ile ABD arasında varılan çerçevenin, geçmişte kesilen diplomatik ilişkilerden kaynaklanan yapısal sorunların aşılması için bir başlangıç niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamalarda, ABD’nin yaklaşık 40 gün süren çatışma sürecinde hedeflerine ulaşamadığı ve bu nedenle Pakistan ve Katar gibi arabulucular üzerinden ateşkes ve çatışmayı sonlandırma yönünde girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü. Şerif, bu gelişmenin ABD’nin hem iç baskılar hem de bölgesel askeri maliyetler nedeniyle yeni bir diplomatik yönelime zorlandığı şeklinde değerlendirildiğini aktardı.

Mutabakatın en önemli unsurunun savaşın durdurulması olduğu ifade edilirken, ABD’nin yaptırımları kaldırma kapasitesi konusunda ciddi belirsizlikler bulunduğu da dile getirildi. Bazı yaptırımların Kongre onayı gerektirmesi, bazılarının ise uluslararası mekanizmalara bağlı olması nedeniyle sürecin karmaşık bir yapı taşıdığı kaydedildi.

Şerif, anlaşma kapsamında İran’ın bazı alanlarda sınırlı taahhütler verdiği yönündeki iddialara karşılık, temel yükümlülüğün ABD tarafında yoğunlaştığını ifade etti. Özellikle İran’ın savunma ve füze programları konusunda herhangi bir taviz vermediği, buna karşın ABD’nin yaptırımları kaldırma ve çatışmayı sonlandırma yönünde daha geniş sorumluluk üstlendiği aktarıldı.

Açıklamalarda ayrıca ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerde çıkar ayrışmalarının görünür hale geldiği ve bu durumun “stratejik uyumda çatlak” olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bazı ABD’li siyasetçilerin İsrail’e yönelik silah sevkiyatının azaltılmasını bir baskı aracı olarak gündeme getirebileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi.

Şerif, İsrail’in bölgedeki rolüne ilişkin olarak ise ABD’nin askeri ve stratejik bir uzantısı niteliğinde görüldüğünü, ancak son dönemde ABD iç siyasetinde farklı yaklaşımların ortaya çıktığını belirtti. Özellikle bazı Amerikalı siyasetçilerin İsrail’in bölgesel politikalarına daha mesafeli yaklaştığı ifade edildi.

Açıklamalarda, İran ile ABD arasındaki tarihsel gerilimin göz önünde bulundurulduğunda kalıcı bir barışın kısa vadede zor olduğu, ancak kontrollü bir gerilim yönetiminin mümkün olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Sürecin Çin-ABD ilişkilerine benzer şekilde rekabet içinde kontrollü bir dengeye evrilebileceği ifade edildi.

Şerif ayrıca, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının İran ekonomisi açısından kritik önem taşıdığını, buna karşılık bölgesel ticaret ve özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş güvenliğinin de müzakere dengeleri içinde yer aldığını aktardı.

Son olarak, 60 günlük sürenin kalıcı bir anlaşma için yeterli olmayabileceği, sürecin uzatılmasının daha olası olduğu ve nihai bir anlaşmanın yıllar alabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.