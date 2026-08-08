El-Meşat’tan Suudi Arabistan’a: Tüm dünyayı seferber etsen bile sana bir faydası olmayacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan üçlü savunma anlaşmasına tepki olarak şunları söyledi: Bu tür anlaşmaların gelişmeler üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve kuşatmaya karşı kuşatma denklemi, hedeflerine ulaşana kadar geçerli kalmaya devam edecektir.

El-Meşat, Pakistan ve Türkiye liderlerini uyararak, “Ülkemize yönelik Suudi saldırganlığına ve 12 yıldır süren kuşatmaya kim ortak olmak isterse, bu katılım aldatıcı başlıklarla gizlenmiş olsa dahi biz onu da saldırgan olarak kabul ederiz.” dedi.

El-Meşat, adil ve onurlu bir barışın ve iyi komşuluğun maliyetinin, savaş ve saldırganlıktan çok daha düşük olduğunu ifade etti.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in, 7 Ağustos 2026 Cuma günü “Mekke Anlaşması” adını verdikleri ortak savunma anlaşmasını imzaladıkları belirtildi./