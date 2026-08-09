İran'dan ABD'ye mesaj: İmha edilen İHA'larının enkaz görüntüleri paylaşıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Havacılık Kuvvetleri, yeni geliştirilen hava savunma sistemi tarafından vurularak düşürülen Amerikan ve İsrail yapımı insansız hava araçlarına ait yeni enkaz görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Yayınlanan görüntülerde şu İHA'ların kalıntıları tespit edildi:

MQ-1C Gray Eagle keşif-saldırı İHA'sı,

MQ-9 Reaper keşif-saldırı İHA'sında kullanılan TPE331 turboprop motoru,

Hermes-900 keşif-saldırı İHA'sı.

Görüntüler, İran'ın hava sahasını ihlal eden ve düşürülen bu araçların teknik detaylarına ilişkin önemli bulgular sunuyor. Devrim Muhafızları yetkilileri, yeni hava savunma sisteminin yüksek hassasiyetle çalıştığını ve düşman İHA'larının etkisiz hale getirilmesinde başarılı olduğunu vurguladı.

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