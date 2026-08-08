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Arakçi'den çağrı: Artık kendimize güvenme zamanı

8 Ağustos 2026 - 08:42
News ID: 1849946
Arakçi'den çağrı: Artık kendimize güvenme zamanı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, komşu ülkelere seslenerek, artık yalnızca kendi güçlerine güvenme ve gerçek kardeşliği tesis etme zamanının geldiğini söyledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, komşu ülkelere yönelik bir mesaj yayımladı.

Arakçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü silahlı kuvvetleri, dünyanın en gelişmiş askeri gücü karşısında hazırlık, kabiliyet ve caydırıcılığını ispat etmiştir."

İran Dışişleri Bakanı, mesajının devamında şunları kaydetti:
"Müslümanlar yan yana birleşik ve bütünleşik olduklarında, kötü niyetli dış mihraklar tarafından oluşturulan her türlü meydan okumaya karşı güç ve kararlılıkla durabilirler."

Arakçi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Artık yalnızca kendimize güvenme ve gerçek kardeşliği tesis etme zamanı gelmiştir."

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