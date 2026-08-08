Reuters Anketi: Amerikalılar İran Savaşı'nı İstikrarsızlığın Nedeni Olarak Görüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Reuters ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı yeni anketin sonuçları, Amerikalıların önemli bir bölümünün ABD'nin İran'la savaşının devam etmesinin Orta Doğu'da daha büyük bir istikrarsızlığa yol açacağına inandığını ve bu çatışmanın ekonomik ve siyasi sonuçlarından da endişe duyduğunu gösteriyor.

ABD'nin İran'la savaşının beşinci ayına denk gelen ve 6 gün süren ankete göre, katılımcıların yüzde 50'si ABD'nin İran'a karşı askeri eyleminin önümüzdeki yıl Batı Asya'yı daha istikrarsız hale getireceğini tahmin ediyor. Buna karşılık, sadece yüzde 17'si bu savaşın bölgede istikrarı artıracağına inanıyor. Ayrıca, yüzde 16'sı durumun belirgin bir şekilde değişmeyeceğine inanırken, yüzde 17'si cevap vermedi veya bilgisiz olduğunu belirtti.

Anket ayrıca Amerikalıların savaşın ekonomik sonuçları konusunda karamsar olduğunu gösteriyor.

Bulgular, ara dönem kongre seçimlerinin eşiğinde olan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için siyasi açıdan zorlayıcı olabilir.

Reuters'e göre, Şubat ayı sonlarında ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı katılımıyla başlayan savaş, Amerikan vergi mükelleflerine bugüne kadar en az 37,5 milyar dolara mal oldu ve 18 Amerikan askerinin ölümüne neden oldu.

Bu arada, bazı uzmanlar, çatışma hızla sona erse bile, ekonomik sonuçlarının devam edeceğine inanıyor; ancak savaşın bölgesel istikrar üzerindeki nihai etkisi konusunda farklı görüşler mevcut.