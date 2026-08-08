Ensarullah’ın üst düzey üyesi: Güvenlik Konseyi’nin açıklamaları dikkate değer değil

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Ensarullah Hareketi siyasi büro üyesi Hizam el-Esad, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları yazdı: “Milletimiz Allah’a tevekkül ederek haklarını geri alacak, kuşatmayı kıracak ve güç kullanarak tam bağımsızlığına kavuşacaktır.”

Bu mesajda, “zorla alınan şeyin ancak zorla geri alınabileceği” ve haklarını geri alma konusundaki kararlılıkları vurgulanmaktadır.

Yemen Ensarullah Hareketi siyasi büro üyesi, 12 yıldır Yemen halkına yönelik kuşatma, saldırılar ve bunun neden olduğu en büyük insani felaket karşısında haklı bir tutum sergilemekte yetersiz kalan, ayrıca Gazze Şeridi’ndeki soykırımı durdurmada ve Müslüman ülkelere ve halklarına yönelik ABD ve İsrail saldırganlığı karşısında tavır almakta aciz kalan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin açıklamalarının dikkate alınma değeri olmadığını belirtmiştir./