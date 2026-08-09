Irak Nuceba Hareketi Genel Sekreteri: Suudi Arabistan’la diplomasi sonuç vermiyor; askeri karşılık gerekli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı ـ ABNA ـ Irak Nuceba Hareketi Genel Sekreteri “Şeyh Ekrem el-Kaabi”, Suudi Arabistan’la diplomasi seçeneğinin sonuç vermediğini ve Irak’ı ve halkını hedef alan komploların çoğunun arkasında bu ülkenin bulunduğunu açıkladı.

El-Kaabi şunları vurguladı: Al-i Suud’un elleri, Iraklıların çocuklarının kanına bulanmıştır. Bunun sonucu, Suudi Arabistan’ın finansmanını sağladığı ve masumları katletmeleri için gönderdiği binlerce patlayıcı düzeneğidir.

El-Kaabi şöyle devam etti: Al-i Suud’un cezalandırılması ve haddinin bildirilmesi, ancak uygun bir askeri karşılıkla mümkün olacaktır; bu karşılık, onların hain elleriyle şehit edilen, Haşdi Şabi saflarındaki şehitlerimizin temiz kanına bağlılığımızı hayata geçirmelidir.

El-Kaabi, sözlerinin sonunda Irak direniş güçlerinin füze kapasitesine işaretle, “Füze ancak füzeyle, ateş de ancak ateşle karşılık bulur.” uyarısında bulundu./