Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Dünya enerji arzının en kritik noktası kabul edilen Hürmüz Boğazı’nda, ABD’nin “güvenli geçiş” garantisi büyük bir darbe aldı. Onlarca savaş uçağı ve bölgeyi sürekli izleyen AWACS radar sistemlerinin sağladığı geniş çaplı hava desteğine rağmen, koruma altındaki geminin vurulması, ABD’nin bölgedeki askeri dengeler üzerindeki kontrolünün tahmin edilenden daha kırılgan olduğunu ortaya koydu.

Stratejik Güvenlik Algısı Çöktü

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Ebu’l-Fezl Şikarçi, daha önceki açıklamalarında ABD’nin bölgedeki askeri yığınaklarının “gerçek bir koruma” sağlamaktan ziyade bir psikolojik operasyon olduğunu vurgulamıştı. Bu saldırı, Ebu’l-Fezl Şikarçi’nin belirttiği “kırılganlık” tezini somutlaştırırken, Washington’ın en gelişmiş teknolojik sistemlerine rağmen hedeflerini koruyamaması, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliği konusunda yeni ve tehlikeli bir dönemi işaret ediyor.

Risk Primleri ve Diplomatik Yankılar

Saldırı sonrası, küresel enerji piyasalarında Hürmüz hattına yönelik güvenlik endişeleri tavan yaptı. Sigorta şirketlerinin bölgeden geçen gemiler için risk primlerini dramatik şekilde artırması beklenirken, bu zafiyetin ABD’nin bölgedeki müttefikleri üzerinde de ciddi bir güven erozyonu yaratacağı öngörülüyor. Washington’ın yoğun koruma sağladığı bir alanda yaşanan bu başarısızlık, bölgedeki diğer aktörlerin stratejik hareket alanını genişletirken, ABD’nin askeri angajman kapasitesine dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor.