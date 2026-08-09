Yemen Gerilimi Tırmandı: Sanaa Havalimanı Vuruldu, Abha Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de Ensarullah güçleri ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Ensarullah yetkilileri, Sanaa’daki havalimanına yönelik saldırıya karşılık verildiğini açıklayarak Suudi Arabistan’daki Abha Havalimanı’nın füze saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Reuters ve BBC’nin aktardığı bilgilere göre, Suudi liderliğindeki koalisyon Ensarullah füzelerinin hava savunması tarafından engellendiğini bildirdi. Suudi tarafı, saldırıda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Sanaa’da ise havaalanı pistinin hedef alındığı, saldırı sonrası bölgede duman yükseldiği ve operasyonun havalimanı trafiğini etkilediği doğrulandı. Yemen hükümeti, saldırının İran uçağının inişini engelleme amacı taşıdığını öne sürdü.

Ancak doğrulanan kaynaklarda Sanaa’daki saldırı için kesin can kaybı sayısı veya maddi hasarın parasal karşılığı yer almadı. Buna karşın saldırının havalimanı altyapısında ciddi bir etki oluşturduğu ve bölgedeki tansiyonu yeniden yükselttiği ifade edildi.