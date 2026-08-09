Pezeşkiyan’dan Ayetullah Seyit Mücteba Hamanei’ye Kritik Ziyaret: Geçim Krizi, Savaş Gündemi ve Ekonomi Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’da iç gündemin merkezinde yer alan ekonomik sorunlar ve bölgesel gerilimler, üst düzey bir görüşmede yeniden masaya yatırıldı. İran İslam Devrimi Lideri Ofisi tarafından pazar günü yapılan açıklamaya göre, Ayetullah Seyit Mücteba Hamanei ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir araya gelerek ülkenin mevcut meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, görüşmenin Pezeşkiyan’ın cumhurbaşkanlığı görev süresinde yeni bir aşamaya denk geldiği belirtilerek, iki isim arasında ülkenin öncelikli gündem başlıklarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edildi.

Görüşmenin ana başlıklarından birini, halkın geçim şartlarının iyileştirilmesi oluşturdu. Son dönemde ekonomik baskılar, enflasyon, döviz piyasasındaki dalgalanmalar ve enerji kaynaklarının yönetimi, İran kamuoyunda en fazla tartışılan konular arasında yer alıyor. Bu çerçevede görüşmede mali kaynakların temini, döviz yönetimi, enerji politikaları ve ekonomik istikrarı güçlendirmeye yönelik çözüm yolları ele alındı.

Ofisten yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan, cumhurbaşkanlığı görev süresinin üçüncü yılının başlangıcına denk gelen bir zamanda İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyit Mücteba Hamanei ile bir araya geldi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.” denildi.

Görüşmede yalnızca iç ekonomik meseleler değil, bölgesel gelişmeler ve güvenlik dosyaları da gündeme geldi. Açıklamaya göre, “üçüncü dayatılmış savaşın mevcut koşulları ve geleceği”, askeri alandaki gelişmeler ve ABD-İsrail saldırganlığı kapsamında ortaya çıkan yeni durum değerlendirildi.

İran yönetiminin son dönemde dış taraflarla ekonomik etkileşim başlığını da daha fazla öne çıkardığı görülürken, bu görüşmede de dış ekonomik ilişkilerin ayrıntılı biçimde ele alındığı bildirildi. Özellikle yaptırımların etkisi, kaynak yönetimi ve dış ticarette yeni imkanların değerlendirilmesi, toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Pezeşkiyan ile Ayetullah Seyit Mücteba Hamanei arasında daha önce de bir görüşme gerçekleşmişti. İran Cumhurbaşkanı, 7 Mayıs’ta kamuoyuna yaptığı açıklamada söz konusu görüşmeyi duyurmuş ve toplantıda hâkim olan dostane atmosferden memnuniyetini dile getirmişti. Pazar günü gerçekleşen son görüşme ise, İran’da hem ekonomik yönetimin hem de bölgesel güvenlik politikalarının yeniden şekillendiği bir dönemde dikkat çekici bir temas olarak öne çıktı.