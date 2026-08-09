Necef-i Eşref Cuma İmamı El-Kabanci’den Sert Uyarı: “Irak’ın Siyasi Yapısına Dış Müdahaleye Geçit Yok”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Necef-i Eşref’te gerçekleştirdiği Cuma hutbesinde ülkenin içinden geçtiği hassas sürece değinen Seyyid Sadreddin el-Kabanci, Irak’ın siyasi geleceğine yönelik dış baskıların artışına dikkat çekti. Irak halkının büyük bedeller ödeyerek inşa ettiği demokratik yapının, yabancı aktörlerin “müdahale projeleriyle” hedef alındığını belirten Kabanci, bu girişimlerin sadece siyasi istikrarı değil, toplumsal barışı da tehdit ettiğini ifade etti.

Hutbesinde, demokratik özgürlüklerin ve siyasi bağımsızlığın korunmasının milli bir görev olduğunu vurgulayan Kabanci, dış güçlerin Irak’ın iç işlerini kendi bölgesel çıkarları doğrultusunda şekillendirme çabalarının nafile olduğunu belirtti. Kabanci, “Irak halkı, büyük fedakarlıklarla elde ettiği demokratik özgürlükleri korumaya kararlıdır. Hiçbir dış güç, ülkenin siyasi yapısını kendi ajandasına göre yeniden kurgulayamayacaktır. Irak’ın kaderini belirleme yetkisi yalnızca Irak halkınındır” ifadelerini kullandı.

El-Kabanci’nin bu açıklamaları, Irak üzerindeki dış baskıların yoğunlaştığı bir dönemde, yerel aktörlerin egemenlik vurgusunu net bir şekilde yansıtıyor. Müdahalelerin sadece dış kaynaklı bir siyasi ajanda taşımadığını, aynı zamanda ülkenin kalkınma sürecini ve güvenlik dengelerini sekteye uğrattığını savunan Kabanci, siyasi taraflara birlik çağrısında bulundu.

Necef-i Eşref Cuma İmamı’nın bu çıkışı, Irak siyasetinde dış aktörlerin etkisini kısıtlamaya yönelik kararlı bir duruşun işareti olarak değerlendiriliyor. Kabanci, dış müdahalelerin reddedilmesinin, Irak’ın bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi için temel şart olduğunu bir kez daha kayıtlara geçirdi.