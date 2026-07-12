Hürmüz Boğazı’nda Kritik Karar: İran, Bölgedeki ABD Askeri Hareketliliğini Gerekçe Göstererek Geçişleri Askıya Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji piyasalarının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda tansiyon zirveye ulaştı. İran’ın Fars Körfezi Su Yolu Yönetimi Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamada, bölgedeki ABD askeri varlığının ve hareketliliğinin bölge güvenliğini riske attığı vurgulandı. Kurum, bu gelişmelere yanıt olarak boğazdaki deniz geçişlerinin ikinci bir duyuruya kadar süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

Analistler, dünyanın en yoğun petrol tanker rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının, küresel enerji fiyatları ve tedarik zinciri üzerinde anlık ve ciddi etkileri olabileceği konusunda uyarıyor. Tahran yönetimi, bu hamlenin “bölgesel güvenliği koruma amacıyla atılmış bir savunma adımı” olduğunu savunurken, uluslararası piyasalar kararın uygulanma sürecini ve ABD’nin bölgedeki askeri kanadından gelecek yanıtı yakından takip ediyor.

Bölgede son dönemde artan askeri tatbikatlar ve güç gösterileri, zaten gergin olan diplomatik atmosferi daha da kırılgan bir hale getirmiş durumda. Şu an için boğazdaki tüm geçişlerin durdurulması, bölgedeki ticari ve askeri gemi trafiğinin tamamen kesilmesine yol açtı.