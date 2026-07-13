Tahran’da Kritik İniş: ABD Saldırıları Sürerken Rus “Kıyamet Günü” Uçağı İran’da

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgede tansiyonun “geri dönülemez bir noktaya” yaklaştığına dair endişeler artarken, stratejik hava trafiği tüm dünyanın odağına yerleşti. Amerikan uçaklarının Tahran çevresindeki kritik savunma ve enerji tesislerine yönelik başlattığı hava harekâtı sürerken, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Ilyushin Il-80 model, halk arasında “Kıyamet Günü Uçağı” olarak bilinen özel komuta uçağının Tahran’a ulaşması, diplomatik ve askerî çevrelerde “büyük bir kriz yönetimi” sinyali olarak yorumlandı.

Stratejik İletişim ve Güvenlik Arayışı

Askerî uzmanlar, bu inişi sıradan bir lojistik destekten ziyade, “kırmızı hattın ötesine geçildiği” bir dönemde Moskova’nın Tahran’a verdiği dolaylı bir güvenlik mesajı olarak değerlendiriyor. Uçağın, yer radarlarının devre dışı kaldığı veya iletişim ağlarının kesildiği durumlarda dahi havadan yönetimi sağlayan bir “uçan karargah” olması, İran’ın komuta-kontrol mekanizmalarını koruma altına alma çabasında Rusya ile istihbarat ve teknolojik iş birliğine gittiği iddialarını güçlendirdi.

Bölgesel Yankılar

Washington yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmese de, Pentagon kaynaklarının Rus uçağının rotasını anbean takip ettiği bildiriliyor. Kremlin’den yapılan kısa açıklamada ise uçağın bölgedeki “insani kriz ve diplomatik kanalların açık tutulması” amacıyla bir “iletişim köprüsü” kurmak için Tahran’a gönderildiği ifade edildi.

Tahran sokaklarında ise halk, hava savunma sistemlerinin yankıları eşliğinde, Moskova’dan gelen bu desteğin çatışmanın seyrini nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor. Bölgedeki tüm taraflar, bu hamlenin Rusya’yı doğrudan çatışmanın tarafı haline getirip getirmeyeceği sorusuna odaklanmış durumda.

Uluslararası gözlemciler, önümüzdeki saatlerin hem Tahran üzerindeki hava saldırılarının şiddeti hem de Rusya’nın bu “stratejik hamlesinin” sonuçları açısından kritik önem taşıdığı konusunda uyarıyor.