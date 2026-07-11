Tahran’dan ABD'ye net mesaj: Ordu güvenlik garantörümüz, müzakereler değil

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bölgede tırmanan gerilimin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, kendisine yöneltilen tehditlere cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.

Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Bekai, X platformu üzerinden yayımladığı mesajında, İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin yurt savunmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Sözcü, “Bu sıcak yaz günlerinde, vatanın yiğit savunucuları, sahil şeritlerinde, adalarda, sınırlarda ve diğer hassas bölgelerde uyanık ve tetikte gözlerle düşmanın faaliyetlerini gözlem altında tutuyor ve sevgili İran’ın huzur ile güvenliğinin bekçiliğini üstleniyor” ifadelerine yer verdiği belirtildi.

Bekai’nin mesajında, tüm savaşçılara ve fedakâr savunuculara selam gönderdiği, İran milletinin bu özverili direnişten ve vatanseverlikten gurur duyduğu vurgulandı. Sözcü, “Allah yar ve yardımcınız olsun” temennisinde bulunarak, birlik ve beraberlik çağrısını yineledi. Açıklamada ayrıca, İran halkının bu fedakârlıkları asla unutmayacağı ve bu kararlı duruşla gurur duyduğu aktarıldı.

ABD ve İsrail’in Politikalarına Yönelik Eleştiriler

Gözlemciler, Bekai’nin bu çıkışını, ABD ve İsrail’in son dönemdeki “maksimum baskı” ve askeri müdahale tehditlerine karşı Tahran’ın psikolojik caydırıcılık hamlesi olarak yorumluyor. Analistlere göre, İran yönetimi, iç cephedeki millî dayanışmayı güçlendirirken dışarıya karşı ise her türlü olası saldırıya karşı hazır olunduğu sinyalini veriyor. Geçmişte ABD’nin anlaşmaları tek taraflı olarak ihlal etmesinin bir “alışkanlık” haline geldiği daha önceki açıklamalarda hatırlatılırken, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin de Amerikan yaptırımlarına karşı gösterdiği tepki yeniden gündeme getiriliyor.

Öte yandan, Batılı diplomatik kaynaklardan gelen “gerilimin düşürülmesi ve nükleer yayılmanın önlenmesi” yönündeki söylemlerin, ABD ve İsrail’in kendi bölgesel müdahaleleri ve silah stokları karşısında çifte standart barındırdığı eleştirileri dile getiriliyor. Uluslararası hukuktaki bu tutarsızlığın, Tahran’ın güvenlik endişelerini meşrulaştırdığı ve bölgedeki tansiyonu tırmandıran temel faktörlerden biri olarak öne çıktığı kaydediliyor.

İran’ın Savunma Doktrini ve Bölgesel Dengeler

İran Sözcü’nün “ülkenin dört bir yanında düşman hareketliliğinin izleniyor olması” ifadesi, Tahran yönetiminin savunma doktrininde önleyici istihbarat ve saha hâkimiyetine verdiği önemin altını çiziyor. Tasnim’in haberinde, bu açıklamanın yalnızca askerî bir uyarı olmadığı; aynı zamanda ABD’nin Körfez’deki askerî üsleri ve İsrail’in kuzey cephesindeki faaliyetlerine karşı dolaylı bir teyakkuz çağrısı olarak okunduğu ifade ediliyor. İran’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik avantajını koruduğu ve bu avantajı diplomatik masada bir koz olarak kullanmaya devam edeceği belirtiliyor.